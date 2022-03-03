Российским генералам и офицерам грозит трибунал в Гааге – Минюст Британии

Российским генералам и офицерам грозит трибунал в Гааге. Великобритания приложит все усилия и предоставит техническую поддержку для достижения обвинительных приговоров.

Об этом заявил министр юстиции Великобритании Доминик Рааб. Его заявление цитирует ВВС.

"Как страна, участвовавшая в создании Международного уголовного суда, Великобритания готова оказать необходимую техническую поддержку для достижения обвинительных приговоров. Любой российский генерал и офицер, отдающий преступные приказы, должен знать, что ему грозит скамья подсудимых и, в конечном счете, тюрьма", - заявил Рааб.

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2 марта 38 стран мира подали в Международный уголовный суд в Гааге иск против режима Владимира Путина. Россию обвиняют в совершении военных преступлений в Украине. Среди стран, требующих трибунала для президента РФ и всех причастных к развязыванию войны в Украине - все 27 государств Евросоюза, Швейцария, Канада и Новая Зеландия. Британия сыграла в этом объединении важную роль.

Как заявила глава Министерства иностранных дел Британии Лиз Трасс, Лондон намерен тесно сотрудничать с союзниками и добиться справедливого возмездия для России.

Напомним, Российская Федерация заявила, что выходит из юрисдикции Международного уголовного суда еще в 2016 году, когда из-за аннексии Крыма перед Путиным замаячили перспективы трибунала.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что прокурор суда в Гааге сам инициировал начало расследования по нападению РФ на Украину