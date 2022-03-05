Джонсон заговорил на украинском и заявил о тотальной поддержке. Видео

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обратился к украинцам и заговорил на нашем государственном языке. Он заявил, что не может даже представить, что мы сейчас чувствуем, ведь все, что мы любим, разбито страной-агрессором Россией.

Видеообращение Джонсон опубликовал на своей странице в Twitter. Политик отметил, что в Великобритании все поддерживают нашу страну.

"Я обращаюсь к украинцам в Великобритании и тем, кто сейчас в Украине и соседних странах", – сказал Джонсон на украинском, а затем перешел на английский.

Он отметил, что партнеры Украины делают все возможное, чтобы помочь нам, а также чтобы оказывать давление на лидера государства-оккупанта Владимира Путина. Для этого Европа и США ввели против России самый большой в истории пакет санкций.

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Джонсон пообещал, что эти санкции будут расти, пока Москва не прекратит агрессию.

Он также сообщил, что почти каждый день разговаривает с президентом Украины Владимиром Зеленским. Джонсон отметил, что его удивляет спокойствие нашего лидера, а также героизм украинского народа.

"Наши мысли и сопереживания с Украиной, и это война за свободу. Слава Украине!", – так завершил свое видеообращение британский премьер.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Борис Джонсон инициировал созыв экстренного заседания Совета безопасности Организации Объединенных Наций из-за ночного обстрела войсками России Запорожской атомной электростанции в Украине.

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