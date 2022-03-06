Россия пришла с войной и разрухой: как выглядят украинские города после вторжения

С тех пор, как российские войска вторглись в Украину, наши города на юге, востоке, севере и в центре превратились в кадры из фильмов ужасов. Оккупанты не останавливаются ни перед чем и продолжают цинично уничтожать в большинстве гражданскую инфраструктуру.

Больше всего атак войск РФ пришлось на крупные областные центы, в то же время многие разрушения потерпели и небольшие города и села. OBOZREVATEL показывает, какими они были до войны и стали за ее десять дней (чтобы просмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Война в Украине началась около 04:30 в четверг, 24 февраля, – войска ВС РФ сначала со своей и беларусской территории начали обстреливать города вдоль границы от Луганска до Житомира и не только.

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И пока шокированные украинцы, проснувшиеся от звуков бомбардировок, узнали, что произошло, российские оккупанты зашли в наши населенные пункты и продолжили атаки.

То, что менее чем за час до вторжения глава страны-агрессора, окрестил "освободительной спецоперацией", на самом деле стало циничным уничтожением гражданской инфраструктуры и убийством мирных украинцев.

На 11-й день войны российские военные не останавливаются ни перед чем и, как последние трусы, стреляют в безоружных жителей, в том числе детей, и продолжают сбрасывать бомбы на жилые кварталы.

Мы собрали только часть изображений того, во что превратились украинские города после российского вторжения. Отметим, что для их уничтожения, среди всей разновидности своего вооружения, Россия использует пятисоткилограммовые фугасные бомбы ФАБ-500. Они являются одними из самых мощных в ВС РФ, от их разрушительной силы сложно спрятаться даже в бомбоубежище. В частности, ФАБ-500 российские оккупанты обстреливали Харьков, от чего на месте ударов образовались воронки в человеческий рост.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали, как выглядел Ирпенский мост до и после вторжения России. Автомобильная переправа стала просто кучей металла и асфальта.

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