Джонсон инициировал экстренное заседание Совбеза ООН из-за обстрелов Запорожской АЭС

Премьер-министр Британии Борис Джонсон 4 марта инициировал созыв экстренного заседания Совета безопасности Организации Объединенных Наций (Совбез ООН) из-за ночного обстрела войсками России Запорожской атомной электростанции в Украине. Он призвал РФ немедленно прекратить атаку на АЭС, которая является самой большой в Европе.

Перед этим Джонсон общался по телефону с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщает сайт британского правительства.

Отмечается, что утром в пятницу лидеры обсудили серьезную ситуацию на атомной электростанции в Энергодаре на Запорожье.

Оба согласились с тем, что Россия должна немедленно прекратить атаку на АЭС и предоставить беспрепятственный доступ на станцию аварийно-спасательных служб. И что прекращение огня имеет решающее значение.

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"Безрассудные действия президента Путина теперь могут напрямую угрожать безопасности всей Европы. Британия сделает все возможное, чтобы ситуация еще не ухудшилась", – процитировала заявление Джонсона его пресс-служба.

Британский премьер добавил, что в ближайшее время будет добиваться экстренного заседания Совбеза ООН. Кроме этого, страна немедленно поднимет этот вопрос перед Россией и близкими партнерами.

Напомним: ночью 4 марта российские оккупанты начали обстреливать АЭС, один из снарядов попал в первый энергоблок и возник пожар, создавший потенциальную опасность ядерной катастрофы.

По данным ГСЧС, возгорание возникло за территорией станции – в учебно-тренировочном корпусе. Третий энергоблок АЭС взорвался от всей системы, работал только четвертый. Специалисты подчеркнули, что радиационное и противопожарное состояние на атомной электростанции – в пределах нормы.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Европе из-за обстрела Запорожской АЭС и призвал европейских политиков "проснуться". А министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал РФ немедленно остановить огонь на горящей станции, ведь взрыв может быть в 10 раз сильнее Чернобыля. Следите за ситуацией в онлайн-хронике.

Как сообщал OBOZREVATEL:

2 марта российские захватчики подъехали к Энергодару. Горожане оперативно собрались на блокпосту и дали отпор оккупантам.

3 марта колонна военной техники РФ выдвинулась в направлении Запорожской атомной электростанции. Также в Энергодаре была стрельба.

Мэр города Дмитрий Орлов рассказал, что российские оккупанты обстреляли блокпост и там завязался бой. Сопротивление врагу с почти сотней единиц бронированной техники оказывали не только ВСУ, но и мирные жители.

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