Российские оккупанты на подходе к Энергодару: из-за безумства Путина Европа опять на грани ядерной катастрофы, – Геращенко

В эти минуты российские захватчики подъехали к Энергодару в Запорожской области. Жителей города призвали оперативно прийти на блокпост, чтобы не впустить врага в город.

Соответствующий призыв в Telegram опубликовал мэр города Дмитрий Орлов. Как подчеркнул советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, "из-за безумства Путина, Европа опять оказалась на грани ядерной катастрофы".

"Город в котором расположена крупнейшая в Европе АЭС, готовится к бою с оккупантами. АЭС охраняют герои Национальной Гвардии Украины. Они не сдадутся! Будет бой", – написал Геращенко.

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Он предупредил, что когда снаряды будут падать рядом с АЭС, они не смогут пробить бетонную оболочку реактора, но точно повредят трансформаторы, турбины и другое оборудование необходимое для безопасности работы АЭС.

Ранее на оборону города бросили все возможные средства. Люди соорудили укрепления на дороге из автомобильных шин, установили металлические "ежи" и разбрасали скобы, чтобы пробивать колеса российской техники.

Еще 28 февраля оккупанты остановились неподалеку от места, где их ждали энергодарцы – перед мостом на дороге, ведущей к Енергодару. И начали перегруппировку.

Ранее российские оккупанты разместили и направили "Грады" на Энергодар и Запорожскую АЭС. Власти уже обратились к международному сообществу в связи с угрозой обстрела АЭС.

"Тревожная новость от Запорожской АЭС, из Энергодара. На этот момент российские войска подходят к Энергодару и начинают размещать "Грады", направленные на Энергодар и Запорожскую АЭС", – сообщил советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 февраля Беларусь вступила в войну России против Украины. В частности, беларусские войска зашли на территорию Черниговской области. Войска страны зашли на нашу территорию 1 марта.