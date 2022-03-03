Оккупанты обстреляли блокпост в Энергодаре, завязался бой: ВСУ дают отпор врагу

Городской глава Энергодара Дмитрий Орлов сообщил, что российские оккупанты приближаются к городу. Они обстреляли блокпост, поэтому мэр призвал горожан оставаться дома.

Соответствующие сообщения он опубликовал в своем Telegram. Он предупредил, что стоять можно не дальше знака "Энергодар", а авто оставить до железнодорожного переезда.

"Около 100 единиц вражеской бронированной техники только что зашло в Энергодар. Ей оказывает сопротивление мирное население. Был нанесен удар по мирному населению Энергодара", – сообщил мэр.

Сейчас в городе воет сирена, все затянуто черным дымом.

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По сообщению Орлова, на блокпосте продолжается бой. Защитники города оказывают сопротивление и делают все от них зависящее, чтобы дальше враг не прошел. По предварительной информации на бул. Каштановый при обстреле пострадало несколько домов. Ранены ли, сейчас уточняется.

Напомним: 2 марта российские захватчики подошли к Энергодару – городу в Запорожской области, где расположена крупнейшая в Европе атомная электростанция. Горожане оперативно собрались на блокпосту и дали отпор оккупантам, однако россияне вернулись спустя время.

Российские оккупанты просили руководство Запорожской атомной электростанции, чтобы их пустили на территорию АЭС "только сделать фото". Они сказали, что после этого сразу уйдут.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российские оккупанты разместили и направили "Грады" на Энергодар и Запорожскую АЭС. Власти уже обратились к международному сообществу в связи с угрозой обстрела АЭС.