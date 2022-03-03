Колонна техники РФ отправилась в направлении АЭС в Энергодаре: в городе слышна стрельба – мэр. Видео

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Колонна военной техники российских оккупантов выдвинулась в направлении Запорожской атомной электростанции. Также в Энергодаре слышна стрельба.

Об этом сообщил мэр города Дмитрий Орлов. Он также обнародовал видео стрельбы (чтобы посмотреть его, доскролльте страницу до конца).

"Колонна вражеской техники выдвинулась в направлении атомной электростанции. В городе слышно громкие выстрелы, которые доносятся с той стороны", – написал глава города.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты 3 марта обстреляли блокпосты и приблизились к Энергодару.

Ранее россияне просили, чтобы их пустили на территорию АЭС "только сделать фото" для отчета руководству. Они заявляли, что после этого сразу уйдут.

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