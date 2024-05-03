Джо Байден назвал союзников США Индию и Японию ксенофобами: что происходит

Президент Соединенных Штатов Джо Байден назвал Японию и Индию ксенофобскими государствами, которые вместе с Россией и Китаем "не хотят иммигрантов". В Белом доме заявляют, что господин Байден не преследовал цель оскорбить ни одну из стран.

Заявление американского президента прозвучало на мероприятии по сбору средств на предвыборную кампанию Байдена. В частности, американский лидер сказал, что выборы в США в этом ноябре посвящены "свободе, Америке и демократии".

"Мы рады иммигрантам. Подумайте об этом. Почему Китай так сильно тормозит экономически? Почему у Японии проблемы, почему (проблемы есть) у России и Индии? Потому что они ксенофобы. Они не хотят иммигрантов", – цитирует британский национальный вещатель слова Байдена.

Всего несколько недель назад президент США во время визита премьера Японии Фумио Кисиды назвал американо-японский альянс незыблемым. Индия, как утверждают в Госдепе, тоже является ключевым партнером США.

Советник Байдена по национальной безопасности Джон Кирби попытался обелить своего президента.

"Наши союзники и партнеры хорошо знают, как президент Байден ценит их, их дружбу и сотрудничество. Они понимают, насколько он полностью отдан идее альянсов и партнерства", – заявил Кирби, добавил, что президент лишь "выразил более широкую точку зрения по иммиграционной политике США. ".

В американских массмедиа предполагают, что господин Байден просто в силу своего возраста не хочет менять риторику, к которой привык. Он неоднократно называл ксенофобом бывшего президента США Дональда Трампа во время предвыборной кампании 2020 года.

Как сообщал OBOZ.UA, Трамп, который также надеется на второй президентский срок, недавно разразился угрозами в адрес Байдена. Он пообещал, что, когда снова станет президентом, будет преследовать Байдена и откроет против него уголовное дело. Все эти "беды" упадут на голову Байдена в случае, если сейчас в суде Трамп не получит президентского иммунитета.

Еще в феврале Федеральный апелляционный суд в США избавил Трампа президентского иммунитета от судебного преследования по делу о вмешательстве в выборы 2020 года, а именно о его причастности к штурму Капитолия 6 января 2021 года. Если решение оставят в силе, это позволит продлить уголовное дело против Трампа.

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