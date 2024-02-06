Суд лишил Трампа иммунитета от преступлений времен своего президентства: он будет обжаловать решение

Во вторник, 6 февраля, Федеральный апелляционный суд в США постановил, что у Дональда Трампа нет президентского иммунитета от судебного преследования по делу о вмешательстве в выборы 2020 года, а именно – о его причастности к штурму Капитолия 6 января 2021 года. Соответственно, Трамп может быть привлечен к уголовной ответственности.

Об этом сообщила CNN. Если решение оставят в силе, это позволит продлить уголовное дело против Трампа.

Коллегия из трех судей Апелляционного суда округа Колумбия в своем заключении заявила, что оставляет в силе решение суда низшей инстанции, которое избавляет Дональда Трампа от абсолютного иммунитета от уголовного преследования.

"Для целей этого уголовного дела бывший президент Трамп стал гражданином Трампом со всеми средствами защиты любого другого обвиняемого. Но любой иммунитет, возможно, защищавший его, когда он был президентом, больше не защищает его от этого судебного преследования", — говорится в заключении суда.

Решение федерального апелляционного суда является серьезным ударом для ключевых позиций защиты Трампа по делу о подрыве федеральных выборов, возбужденном против него специальным прокурором Джеком Смитом, отмечает издание.

В суде отметили, что если вина Трампа будет доказана, его усилия узурпировать президентские выборы 2020 года станут "беспрецедентным нападением на структуру нашего правительства".

Ожидается, что Трамп обжалует это решение либо в Апелляционном суде США округа Колумбия, либо в Верховном суде.

Ранее федеральный судья приостановила судебный процесс по поводу попыток бывшего президента Дональда Трампа отменить результаты президентских выборов 2020 года, потому что его адвокаты ссылались на президентский иммунитет Трампа.

Как сообщал OBOZ.UA, представители Колорадо призвали Верховный суд США оставить в силе судебное решение, запрещающее одиозному американскому политику Дональду Трампу участвовать в республиканских праймеризах в штате. Причиной назван штурм Капитолия в январе 2021 года поклонниками экспрезидента Трампа.

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