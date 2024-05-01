Трамп пригрозил Байдену преследованием: какие условия выдвинул экс-президент США

Бывший президент США Дональд Трамп, который надеется быть избранным на второй срок, разразился угрозами в адрес действующего главы государства. Он пообещал, что когда снова станет президентом, будет преследовать Джо Байдена и откроет против него уголовное дело. Все эти "беды" упадут на голову Байдена в случае, если сейчас в суде Трамп не получит президентского иммунитета за вмешательство в выборы в 2020 году.

Об этом Дональд Трамп заявил в интервью Time. Он также пообещал совершить и другие действия, если его изберут на второй президентский срок.

По словам Трампа, он назначит "настоящего специального прокурора", который будет расследовать дело против Байдена.

"Я не хотел бы навредить Байдену. Я слишком уважаю его должность", – сказал Дональд Трамп.

При этом он подчеркнул, что судьба Байдена будет зависеть от предстоящего решения Верховного суда о президентском иммунитете по делу о вмешательстве в выборы в 2020 году. Дональд Трамп пригрозил, что если в суде примут, что у него нет иммунитета, то Байдена привлекут к ответственности "за все его преступления".

Кроме того, Трамп рассказал, что еще сделает, если снова займет кресло президента. Он заявил, что построит лагеря для содержания мигрантов, а затем отдаст распоряжение депортировать из страны 11 миллионов человек.

Еще Трамп пообещал, что позволит "красным штатам" следить за беременностью женщин и преследовать нарушающих законодательство о запрете абортов.

Также он заявил, что будет готов уволить тех прокуроров, которые не будут выполнять его приказы преследовать кого-то. Вместе с тем он пообещал помиловать своих сторонников, обвиняемых в штурме Капитолия в январе 2021 года.

В интервью он также в очередной раз повторил свой тезис о том, что не будет помогать ни одному союзнику США в Европе или Азии, который подвергнется агрессии, если ему будет казаться, что эта страна недостаточно платит за собственную защиту.

Как сообщал OBOZ.UA, в феврале Федеральный апелляционный суд в США лишил Дональда Трампа президентского иммунитета от судебного преследования по делу о вмешательстве в выборы 2020 года, а именно о его причастности к штурму Капитолия 6 января 2021 года. Если решение оставят в силе, это позволит продлить уголовное дело против Трампа.

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