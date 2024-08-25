Дуров в Баку мог искать встречи с Путиным, в РФ боятся, что Telegram окажется в руках Запада, – Коваленко

Российский программист и основатель Telegram Павел Дуров, арестованный в аэропорту Парижа по прилету из Азербаджана, в Багу мог искать встречи с российским диктатором Владимиром Путиным, но получил отказ. Теперь у РФ паника из-за того, что мессенджер может оказаться "под контролем Запада".

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Такое предположение сделал руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины (ЦПИ СНБО) Андрей Коваленко. "Не исключено, что Дуров искал встречи с Путиным в Баку несколько дней назад. Ему отказали. Теперь в России истерика, что "единственный надежный российский мессенджер, Telegram, может оказаться под контролем Запада", – написал он в своем Telegram-канале.

Коваленко добавил: конечно же история с Дуровым для РФ – это провал, в котором должно все окружение Путина, от главы его администрации Антона Вайно до помощника диктатора Николая Патрушева.

"Telegram – это мессенджер номер один в Украине. В Индии – 300 млн пользователей. Вскоре он станет номером один в Южной и Латинской Америке. Арест Дурова можно сравнить со взломом "Энигмы" британцами во время Второй мировой войны", – отметил руководитель ЦПИ.

Дурова обвиняют в том, что он не сотрудничал с полицией Франции по борьбе с наркоторговлей.

В ближайшие месяцы РФ могут обвинить в торговле наркотиками в Европе, указал Коваленко.

Трудные времена ждут Главное управление Генштаба РФ, ведь именно их считают основными "ответственными" за это направление шпионской деятельности.

"Также благодаря кейсу Дурова может обрушиться вся агентурная сеть РФ в Европе", – спрогнозировал руководитель ЦПД.

Как сообщал OBOZ.UA, 24 августа Дурова задержали в аэропорту Парижа в связи с несколькими обвинениями. По данным СМИ, суд позволил провести обыски в рамках дела о возможной противозаконной деятельности пользователей Telegram и отсутствия надлежащей системы модерирования в мессенджере.

В компании Telegram заявили, что шокированы задержанием Дурова, но ранее разработали план действий на такой случай. Согласно этой стратегии, совет разработчиков мессенджера должен принять все необходимые меры для обеспечения непрерывной работы сервиса.