Песков об инциденте с британским эсминцем: еще раз – и реакция будет жесткой

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Мир
2 минуты
1,0 т.
Дмитрий Песков

В России назвали инцидент с "обстрелом" их военными в Черном море британского эсминца Defender провокацией со стороны США. Кроме того, в Кремле пригрозили, что в будущем "будут жестко отвечать" на подобные ситуации.

Соответствующие заявления озвучил пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков в воскресенье, 4 июля, в эфире пропагандистского телеканала "Россия 1". Как утверждает политик, судно Британии якобы было просто "инструментом провокации".

"Я думаю, что наша разведка, конечно, знает, кто там принимал решение. Но, конечно же, я думаю, что суть подобных операций планируется все-таки у старших товарищей – все-таки за океаном", – намекнул на США представитель Кремля.

Видео дня

Путин, как сказал его спикер, уверен: так военные якобы "прощупывали узкие, слабые места" в системах реагирования и отслеживания целостности границы.

"Это сознательная, хорошо спланированная провокация", – утверждает Песков.

На замечание ведущего-пропагандиста о том, что реакция Путина "была очень жесткой", Песков ответил: "Это действительно так".

Напомним:

  • 23 июня российские военные угрожали эсминцу Великобритании "Дефендер" ("Защитник") и отчитались, что открыли предупредительный огонь. В РФ заверили, что корабль вошел якобы в их территориальные воды в Черном море в районе мыса Фиолент оккупированного Крыма.

Как писал OBOZREVATEL, ранее служба ВВС опубликовала видео атаки российскими пограничниками эсминца HMS Defender D36. Судя по видео, обстрела корабля не было, хотя о нем заявляли в РФ.

Капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах рассказал, что российские пограничные катера пытались остановить британское судно, но не смогли и "убили" свои двигатели.

РоссияХолодная война между Западом и РоссиейРоссийско-украинский конфликтОккупация КрымаDefender у берегов КрымаКрымвоенная техникавоенныеЧерное мореДмитрий Песков