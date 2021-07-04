Песков об инциденте с британским эсминцем: еще раз – и реакция будет жесткой

В России назвали инцидент с "обстрелом" их военными в Черном море британского эсминца Defender провокацией со стороны США. Кроме того, в Кремле пригрозили, что в будущем "будут жестко отвечать" на подобные ситуации.

Соответствующие заявления озвучил пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков в воскресенье, 4 июля, в эфире пропагандистского телеканала "Россия 1". Как утверждает политик, судно Британии якобы было просто "инструментом провокации".

"Я думаю, что наша разведка, конечно, знает, кто там принимал решение. Но, конечно же, я думаю, что суть подобных операций планируется все-таки у старших товарищей – все-таки за океаном", – намекнул на США представитель Кремля.

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Путин, как сказал его спикер, уверен: так военные якобы "прощупывали узкие, слабые места" в системах реагирования и отслеживания целостности границы.

"Это сознательная, хорошо спланированная провокация", – утверждает Песков.

На замечание ведущего-пропагандиста о том, что реакция Путина "была очень жесткой", Песков ответил: "Это действительно так".

Напомним:

23 июня российские военные угрожали эсминцу Великобритании "Дефендер" ("Защитник") и отчитались, что открыли предупредительный огонь. В РФ заверили, что корабль вошел якобы в их территориальные воды в Черном море в районе мыса Фиолент оккупированного Крыма.

В Министерстве обороны Великобритании ответили, что российские военные не проводили предупредительные выстрелы. Там выразили уверенность, что это были учения.

Премьер Великобритании заявил, что эсминец королевского военно-морского флота законно находился в Черном море вблизи Крыма. Лондон не признает аннексию полуострова Россией и рассматривает маршрут своего судна как проход в украинских водах.

В НАТО поддержали эту позицию.

Позже в Британии на автобусной остановке нашли "засекреченные" документы о проходе Defender возле Крыма, после чего Минобороны страны попросило прощения за исчезновение этих документов.

Как писал OBOZREVATEL, ранее служба ВВС опубликовала видео атаки российскими пограничниками эсминца HMS Defender D36. Судя по видео, обстрела корабля не было, хотя о нем заявляли в РФ.

Капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах рассказал, что российские пограничные катера пытались остановить британское судно, но не смогли и "убили" свои двигатели.