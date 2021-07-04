Российские пограничные катера не могли догнать Defender и 'убили' свои двигатели, – офицер НАТО

Российские пограничные катера, пытавшиеся остановить британский эсминец Defender в Черном море, существенно уступали ему по техническим характеристикам. В конце операции двигатели катеров были "убиты".

Об этом в эфире телеканала OBOZREVATEL рассказал капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах. Вероятно, россияне не имели возможности открыть огонь по эсминцу, хотя и озвучивали такие угрозы, заметил офицер.

"Одна из проблем, насколько я понимаю, такова. Это не проверенный источник, но это источник, которому я доверяю. Мне сказали, что пограничные катера этот эсминец догнать не могли, чтобы преградить ему путь. Потому что эсминец движется намного быстрее. Также, когда они вернулись к себе на базу, все их двигатели были убиты. Потому что они не могли так долго и так быстро идти. Двигатели там должны были стоять немецкие, но так как Россия под санкциями, они поставили китайские двигатели, и те не выдержали", – сообщил Табах.

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По его словам, эсминец ВМС Великобритании проигнорировал требование российских пограничников изменить курс, поскольку воды Черного моря, в которых они находились, согласно международному праву принадлежат Украине. Кроме того, вероятно, экипаж Defender, оценив обстановку, понял, что россияне не могут нанести удар по кораблю.

"В третий раз россияне сказали: "Иначе мы откроем огонь". Но британцы видели, что огонь они не могут открыть, у них нет такой возможности, иначе британцы, я уверен, избили бы их первыми. Они продолжали идти и игнорировать их", – предположил офицер.

Комментируя заявления российской стороны о том, что эсминец все же был обстрелян, он сказал: "Говорят, что были слышны какие-то выстрелы – шли российские учения. Черт их знает, может, они рыбу там глушили. А потом подумали: "Давайте мы скажем, что мы по ним стреляли". Это выглядит довольно странно, потому что Defender – это современный корабль, который видит и слышит все, что происходит в Черном море и дальше".

Как писал OBOZREVATEL, служба ВВС опубликовала видео атаки российскими пограничниками эсминца HMS Defender D36. Судя по видео, обстрела корабля не было.