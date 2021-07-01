Представитель НАТО об инциденте с Defender в Черном море: Крым – это Украина, а не Россия

Крым – это Украина, а не Россия, поэтому НАТО сохранит свое представительство в Черном море и будет укреплять сотрудничество с партнерами в этом регионе.

Об этом во время визита в Тбилиси (Грузия) заявил спецпредставитель генсека НАТО по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймс Аппатурай. Он рассказал, что Британия предоставила Альянсу данные об инциденте в Черном море с участием британского эсминца Defender, передает грузинский "Первый канал".

"У НАТО твердая позиция, когда дело касается свободы судоходства и факта, что Крым – это Украина, а не Россия. Во время этого инцидента союзники НАТО проявили твердость в защите перечисленных мною принципов", – отметил Аппатурай.

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Он подчеркнул, что союзники Альянса не отступят от вопроса безопасности и российская сторона должна это осознавать.

"Как я знаю, Defender потом прибыл в Грузию. Так что это совместное обязательство союзников обеспечить безопасность Черного моря и преданность этим принципам, что важно для этого региона", – сказал спецпредставитель.

Аппатурай также обвинил Россию в том, что она продолжает дестабилизировать ситуацию в регионе. С его слов, Россия разместила в оккупированном Крыму вооружения, включая "ракетные системы, что осложняет свободу судоходства".

Как ранее писал OBOZREVATEL:

военные РФ открыли якобы предупредительный огонь по курсу эсминца Defender Великобритании. В РФ заверили, что корабль вошел в их территориальные воды в Черном море в районе мыса Фиолент оккупированного Крыма.

В Министерстве обороны Великобритании заявили, что российские военные не проводили предупредительные выстрелы по их эсминцу Defender в Черном море. Там выразили уверенность, что это были учения.

Премьер Великобритании заявил, что эсминец королевского военно-морского флота законно находился в Черном море вблизи Крыма. Лондон не признает аннексию полуострова Россией и рассматривает маршрут своего судна как проход в украинских водах.