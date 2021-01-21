Байден получил от Трампа "великодушное" письмо

Новый президент США Джо Байден получил от своего предшественника Дональда Трампа письмо, которое он назвал "великодушным".

При этом глава государства заявил, что не будет пока разглашать его, поскольку это личное послание, передает CNN.

"Президент написал мне очень великодушное письмо", – сказал Байден.

Новый президент добавил, что может раскроет подробности, но только после личной беседы с Трампом.

Оставлять письмо своему преемнику в Овальном кабинете среди американских президентов является традицией.

В своем прощальном обращении Трамп призвал молиться за новую администрацию, однако не упомянул своего преемника по имени.

Напомним, что отношения между демократом и республиканцем последние несколько месяцев были напряженными. Во время своих первых дебатов политические оппоненты очень резко высказывались друг о друге.

Так, Трамп постоянно перебивал Байдена, а тот обозвал тогдашнего главу государства "щенком Путина", "клоуном" и "худшим президентом Америки".

Как сообщал OBOZREVATEL, Байден официально вступил в должность президента США 20 января. О том, как проходила церемония, а также фото и видео мероприятия – можно почитать и посмотреть здесь.