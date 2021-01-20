Байдена привели к присяге на одной Библии, Харрис – на двух: появилось объяснение. Фото

Президента США Джо Байдена привели к присяге на Библии, которая использовалась во время его инаугурации на пост вице-президента в 2009 и 2013 годах. Камала Харрис же присягала на двух Священных писаниях.

Так, избранная вице-президент пояснила, что одна из Библий ранее принадлежала бывшей соседке и другу ее семьи Регине Шелдон, а другая – Тергуду Маршаллу, первому афроамериканцу, работавшему в Верховном суде, пишет СNN.

Харрис часто говорила, что Шелдон для нее "вторая мать", а Маршалл был героем ее детства и одним из вдохновителей ее юридической карьеры.

Байдена привели к присяге с помощью Библии, которая была в его семье с 1893 года. Ее он использовал во время его инаугурации на должность вице-президента в 2009 и 2013 годах.

Напомним, что Байден и Харрис 20 января официально стали президентом и вице-президентом США,

Церемония проходила возле здания Капитолия в Вашингтоне. Подробности о ней, а также все фото и видео – смотрите здесь.