Вселенский патриарх привился от COVID-19 китайской вакциной, которую получит Украина

Вселенскому патриарху Варфоломею сделали прививку против COVID-19 вакциной CoronaVac, разработанной китайской компанией Sinovac.

Этот же препарат (5 млн доз) в первом полугодии-2021 должна получить Украина. Как передает Proto Thema, укол церковнику сделали утром 28 января в клинике Стамбульского университета ÇAPA (Турция).

Отметим, 80-летний Варфоломей попал в первую волну вакцинации, поскольку на данном этапе в Турции прививают граждан старше 75 лет.

Патриарх поблагодарил медиков за самопожертвование в борьбе за жизни пациентов и поддержку родственников больных. Варфоломей сказал, что надеется: коронавирус удастся вскоре остановить. Он призвал верующих вакцинироваться, чтобы ускорить победу над новой инфекцией.

Ранее Варфоломей в интервью Orthodox Times заявлял, что обязательно пройдет вакцинацию, потому что относится к группе риска из-за возраста.

"Мне 81 год (будет 29 февраля, – ред.), поэтому я отношусь к возрастным группам, которым необходимо сделать прививки. Но это не только вопрос необходимости или выбора, но и ответственность перед людьми", – говорил церковник.

Он также высказал надежду, что "большая часть населения мира скоро будет вакцинирована, чтобы остановить распространение смертельного вируса".

"Однако до тех пор мы все должны строго соблюдать меры защиты, чтобы не оплакивать еще больше жертв", – призывал патриарх.

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