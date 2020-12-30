Украина получит китайскую вакцину Sinovac: что известно о препарате

Промежуточные данные испытаний китайской вакцины от коронавируса Sinovac, которую вскоре должна получить Украина, показали ее эффективность до 97%.

Об этом заявил представитель индонезийской фармацевтической компании Bio Farma Иван Сетиаван, пишет Reuters. Вывод был сделан на основе данных, собранных в течение одного месяца.

Эксперт не уточнил, был ли этот результат получен во время поздней стадии клинических испытаний.

В то же время другой представитель компании заявил, что соответствующие данные в ходе третьей фазы испытания препарата еще собирают

Известно, что в испытаниях принимали участие 1,6 тыс. человек. Сколько из них заразились, в компании не сообщили.

По заявлению Сетиавана Bio Farma ждет конечных результатов исследования и надеется, что Агентство по контролю за продуктами и лекарствами Индонезии выдаст разрешение на применение вакцины в конце января – перед началом кампании массовой вакцинации.

Украина подписала первый контракт о поставках вакцины против коронавируса производства компании Sinovac Biotech 30 декабря. Наша страна должна получить 1,9 млн доз препарата в максимально короткие сроки. Стоимость одной дозы препарата составляет 504 грн.

Переговоры о подписании контракта Минздрав вел с сентября 2020 года. Их сложность была обусловлена "острой глобальной конкуренцией за действительно качественные и безопасные вакцины", отметили в Офисе президента Украины.

Как сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook, во время первой поставки в Украину доставят 700 тыс. доз. Их страна получит в течение 30 дней после регистрации препарата либо в стране-производителе, либо в других странах.

"Договор подписан через предприятие Минздрава "Медицинские закупки Украины" с украинским фармацевтическим предприятием АО "Лекхим", единственным уполномоченным представителем производителя вакцины Sinovac Biotech в Украине", – уточнил он.

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