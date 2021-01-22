Вскрылись детали поставок вакцины против СOVID-19 из Китая: Sinovac сами выбрали 'Лекхим'. Документ

Китайская компания Sinovac еще в прошлом году подписала с украинской компанией "Лекхим" меморандум о сотрудничестве. При этом украинскому правительству предложили закупить вакцину уже при помощи украинской фирмы.

Это следует из письма, которое направил гендиректор Sinovac министру здравоохранения Максиму Степанову. Документ попал в распоряжение OBOZREVATEL. "Частное акционерное общество "Лекхим" (ОАО "Лекхим"), компания, учрежденная в соответствии с законодательством Украины, с основным местом ведения деятельности по адресу: ул. Шота Руставели, 23, Киев, Украина 01033, уполномочена быть представителем Sinovac ("Представитель") для обсуждения и переговоров о сотрудничестве по закупке и поставке инактивированной вакцины для профилактики инфекции SARS COV-2 (COVID-19), разработанной Sinovac", – говорится в письме.

Ранее в СМИ заявили, что Sinovac не навязывали Украине посредника в виде "Лекхим", а работать с этой компанией предложил сам Кабмин. Такое утверждение основывалось на разговоре журналистов с менеджером отдела международных поставок в Sinovac.

OBOZREVATEL также обратился в этот отдел, представившись частной компанией. Нам подтвердили, что действительно сотрудничают на данном этапе только с правительствами, также предложили обратиться к региональному менеджеру за более детальной информации. В ответ на письмо уполномоченный представитель компании подтвердил: оператор, которая отвечает на звонки, некорректно сформулировала свой ответ. Sinovac и "Лекхим" подписали меморандум об эксклюзивном сотрудничестве еще в апреле 2020-го, до того, как вакцина вообще была создана. "Вы поймите, это секретарь. Позвоните в колл-центр любой международной компании и спросите, как вы сотрудничаете с какой-либо страной. Она ответила то, что должна ответить, не зная деталей", – пояснили в компании.

В случае же с Украиной, "Лекхим" договорился о представительстве Sinovac еще до того, как у них появилась вакцина. Фактически они являются не частными закупщиками вакцины, а представителями китайской компании в Украине.

Как писал OBOZREVATEL, министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что первый контракт на поставку вакцины против COVID-19 Украине удалось подписать с производителем Sinovac.

В договоре прописано, что эффективность вакцины должна составлять не менее 70%.

Общая эффективность вакцины CoronaVac китайской компании Sinovac составляет 78%, однако если учитывать легкие случаи без госпитализаций – она на уровне 50,4%.