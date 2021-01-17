Врач из Израиля назвал признак победы над COVID-19

Выводы о том, останется ли коронавирус с человечеством навсегда, можно будет сделать спустя полгода после начала массовой вакцинации от COVID-19. Признаком победы над вирусом будет продолжительность иммунитета.

Такое мнение в эфире телеканала Obozrevatel TV высказал врач-анестезиолог из Израиля Борис Бриль. "Через полгода после начала вакцинации мы увидим, сколько реально будет действовать иммунитет. Мы увидим, уйдет ли коронавирус, или мы будем жить с ним всегда", – заметил он.

В этом контексте медик рассказал о том, что уже к марту текущего года в Израиле, где началась масштабна вакцинация населения с применением вакцины производства Pfizer/BioNTech, может быть вакцинировано все население.

"В каком-то смысле Израиль – подопытный кролик. Ничего страшного в этом нет, все лекарства рано или поздно испытываются на людях", – сказал врач.

Бриль добавил, что со временем появятся и специфические лекарственные препараты от коронавируса, которые "пройдут испытания на безопасность и будут помогать при COVID-19, при цитокиновом шторме и так далее".

"Но в большей мере это будут не лекарства от коронавируса, а от последствий, которые он вызывает", – добавил он.

Как писал OBOZREVATEL, производители вакцины Moderna заявили, что она обеспечивает иммунитет к коронавирусу на протяжении не менее года. В настоящее время компания изучает целесообразность введения третьей дозы вакцины.