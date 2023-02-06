Превратилась в руины за несколько секунд: момент обвала многоэтажки в Турции попал на видео

В турецком городе Диярбакыр мощное землетрясение магнитудой 7,8 разрушило семь зданий. По предварительным данным, шесть человек погибли и десятки получили ранения.

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Об этом сообщает Milliyet. Одну из многоэтажек снесло в считаные секунды, что попало на видео (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Речь идет о восьмиэтажном доме в районе Енишехир. На кадрах под ужасающие крики людей видно, как этажи здания вмиг сложились в пласт. По данным турецких СМИ, на месте продолжаются поисково-спасательные работы.

Согласно информации отдела землетрясений Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций Турции, в 04:17 в Пазарджикском районе Кахраманмараша произошло землетрясение в 7,8 балла. Оно было на глубине 7 километров и ощущалось во многих городах.

"В Диярбакыре одной из самых пострадавших от землетрясения провинций разрушены семь зданий. Известно о гибели шести человек, 79 человек получили ранения", – говорится в сообщении.

В город отправили группы Управления по ликвидации последствий стихийного бедствия и чрезвычайных ситуаций и Национальной медицинской спасательной команды из близлежащих провинций.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Турции зафиксировали аномальные снегопады, несвойственные для климата страны. В связи с погодными условиями турецкое правительство отменило сотни авиарейсов и занятия в школах.

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