На месте домов – куча камней: фоторепортаж из Турции после ужасного землетрясения

В течение последних суток в Турции произошли два мощнейших землетрясения. От сокрушительных подземных толчков пострадали населенные пункты в десяти турецких провинциях.

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По состоянию на 19:00 6 февраля количество погибших достигло 1 651 человека, еще 11 119 получили ранения. OBOZREVATEL публикует фоторепортаж из пострадавших городов Турции, они претерпели ужасающие разрушения.

Турецкие города два землетрясения магнитудой 7,6 и 7,7, произошедшие ранним утром и в районе обеда 6 февраля, превратили в руины. Стихийное бедствие за секунды стерло с лица земли утонченные мечети и древние крепости, вывернуло с фундаментом админздания и не оставило камня на камне от жилых домов, где еще недавно кипела жизнь.

Под грудами щебенки и камней, под толстым слоем пыли, земли и обломков строений оказались "захоронены" люди. В течение всего дня тысячи спасателей и сотни единиц техники разгребали завалы в надежде отыскать и спасти людей. Некоторым пострадавшим повезло: они дождались помощи. Некоторых же спасти не удалось.

К 19:00 в Турции официально подтвердили 1651 смерть в результате землетрясения. Еще более 11 тысяч человек получили ранения. И количество жертв и пострадавших продолжает расти.

Напомним, первые мощнейшие подземные толчки зафиксированы в Турции около 4 часов утра. Эпицентр припал на провинцию Кахраманмараш.

Уже к обеду 6 февраля Турцию всколыхнуло еще одно мощное землетрясение. Камеры телеканалов зафиксировали в прямом эфире, как в Диярбакыре рухнул многоэтажный дом.

Землетрясение в Турции эксперты назвали "самым крупным землетрясением в регионе за последние годы" – оно ощущалось от Сирии и Ливана до Грузии. В Сирии сообщили количество погибших и пострадавших исчисляется сотнями: к вечеру стало известно о гибели более 900 человек.

Также после Турции и Сирии землетрясение встряхнуло Казахстан. По предварительным данным, пострадавших среди жителей не было.