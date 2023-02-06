В Сирии в результате мощного землетрясения погибли 237 человек, более 600 ранены

В Сирии произошло мощное землетрясение, которое привело к существенным разрушениям и сотням жертв среди населения. По информации министерства здравоохранения страны, уже известно как минимум о 237 погибших.

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Также более 600 человек получили ранения в результате стихийного бедствия. Об этом сообщает издание Daily Sabah (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Подземные толчки в Сирии произошли одновременно с серией мощных землетрясений в юго-восточной части Турции. Сильные толчки зафиксированы в сирийских регионах Идлиб, Алеппо, Хама, Латакия и Ракка.

По меньшей мере 42 человека погибли и более 200 получили ранения в районах Алеппо, находящихся под контролем режима Башара Асада. Землетрясение привело к разрушению десятков зданий. Спасатели экстренно приступили к поискам людей под завалами.

В департаменте музеев Сирии сообщили, что объект всемирного наследия ООН – цитадель Алеппо – получила повреждения при землетрясении. Сейчас на месте происшествия продолжается разбор завалов.

Геологическая служба США сообщила, что сильное землетрясение произошло в северо-западной части Сирии, однако эпицентр подземных толчков находился на территории Турции.

Экстренные службы отмечают, что количество жертв и пострадавших, вероятно, будет намного выше из-за того, что очень много людей еще могут находиться под завалами. Сейчас в районе, где произошло землетрясение, продолжается спасательная операция.

Напомним, в центральной части Турции произошло мощное землетрясение магнитудой 7,8: в ряде провинций разрушено много зданий, а в Кахраманмараше также вспыхнул сильный пожар. По состоянию на 09:00 6 февраля по меньшей мере 284 человека погибли и 2383 пострадали.

Тем временем жители страны-агрессора России начали злорадствовать над катастрофой, постигшей Турцию. Они в большинстве своем порадовались гибели сотен людей и даже приплели к трагедии войну РФ против Украины, заявив, что это – "за "Байрактары".

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 января мощное землетрясение произошло в Иране на территории провинции Западный Азербайджан. Оно унесло жизни не менее двух человек, еще более 120 получили ранения.

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