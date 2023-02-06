В Турции улицы одного из городов покрылись гигантскими трещинами после землетрясения. Видео

Утром понедельника Турцию всколыхнули два сильных землетрясения подряд, еще одно произошло в стране уже после обеда. В результате погибли по меньшей мере 912 человек и более 5383 пострадали.

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Города страны превратились в руины, а улицы турецкого Газиантепа после землетрясения покрылись трещинами. Соответствующее видео появилось в соцсети.

Эпицентр землетрясения находился недалеко от южного турецкого города Газиантеп, но толчки ощущались и в Сирии, Ливане, Кипре и Израиле. Сейсмологи говорят, что землетрясение стало одним из самых сильных, когда-либо зарегистрированных в Турции.

В результате землетрясений пострадали многие провинции и районы Восточной Анатолии, Юго-Восточной Анатолии, Центральной Анатолии и Средиземноморья. Стало известно, что в некоторых провинциях разрушены дома.

Напомним, в центральной части Турции произошло мощное землетрясение магнитудой 7,8: в ряде провинций разрушено большое количество зданий, а также вспыхнули пожары на газопроводе. По состоянию на 09:00 6 февраля по меньшей мере 912 человек погибли и 5385 пострадали, есть ли среди них украинцы – выясняется.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что произошедшее рано утром землетрясение стало крупнейшей бедой в стране с 1939 года, добавив, что в результате обрушилось 2818 зданий.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на трагедию в Турции, заявив о готовности помочь стране.

В то же время жители России начали злорадствовать по поводу катастрофы, постигшей Турцию. Они в большинстве своем порадовались гибели сотен людей и даже приплели к трагедии войну РФ против Украины, заявив, что это "за "Байрактары".

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 января мощное землетрясение произошло в Иране на территории провинции Западный Азербайджан. Он унес жизни не менее двух человек, еще более 120 получили ранения.

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