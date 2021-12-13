Число погибших в результате обрушения домов в Италии возросло: поиски пропавших продолжаются. Фото

В Италии на месте разрушения домов в сицилийском муниципалитете Равануза, которое произошло 12 декабря, спасатели вытащили из-под обломков еще четыре тела, в результате чего общее число погибших достигло семи. Поиски двоих пропавших без вести продолжаются.

Как сообщает Ansa, тела людей обнаружили собаки-ищейки. Службы экстренной помощи работали всю ночь, чтобы расчистить обломки и безопасно добраться до погибших. В частности, среди погибших обнаружены:

Селена Пальярелло, медсестра, которая была на девятом месяце беременности и должна была родить на ближайшей неделе;

ее муж Джузеппе Кармина;

свекр медсестры Анджело Кармина;

четвертой, скорее всего, является Кармела Сцибетта, жена профессора Пьетро Кармина, тело которого было найдено накануне. Однако официального опознания ее еще не было.

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Также 12 декабря были найдены тела Энцы Загаррио, жены Анджело Кармина, и Джоачины Калогера Минакори.

Все четыре тела, найденные 13 декабря, находились в одном и том же месте: на третьем этаже здания из четырех обрушившихся после взрыва домов. Спасатели обнаружили их под горой обломков, кусков бетона и железных прутьев.

"Обломки нужно разбирать постепенно, чтобы избежать других возможных обрушений, от которых могут пострадать как пожарные, так и люди, которых мы ищем", – сказал представитель пожарной службы Лука Кари в комментарии Reuters.

Поисковая операция будет продолжаться до тех пор, пока не будут найдены все тела. Затем спасатели перейдут к разбору завалов, чтобы определить место, в котором произошел разрыв трубы, вызвавший массовое убийство. По сути, это станет первым шагом расследования для установления виновных в трагедии.

Оператор газовых сетей Italgas выразил сожаление и соболезнования жителям Раванусы. По его словам, на прошлой неделе аварийная служба не получала сообщений об утечках газа, хотя, как уже сообщили власти, именно они стали причиной взрыва.

Напомним, взрыв природного газа произошел 12 декабря, в результате разрушения домов под завалами оказались 12 человек, среди которых дети и беременная женщина.

Предварительно, взрыв, который также ощущался в соседних районах, вызвала большая утечка газа из трубопровода. В центре Раванузы были разрушены три здания и повреждены четыре других.

Среди спасенных – бабушка 80 лет, доставленная в больницу Ликата с серьезными переломами. Еще одна госпитализированная – вероятно, ее невестка, которую спасатели смогли выследить по звонку мобильного телефона.

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