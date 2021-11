В Нигерии обрушился 21-этажный дом для элиты: 7 человек погибли, еще 50 могут быть под завалами. Фото и видео

В нигерийском городе Лагос 1 ноября обрушился 21-этажный дом, который строился для богатых людей. Спасатели вытащили тела семерых погибших.

Об этом сообщает PM News. Под завалами могут находиться еще около 50 человек, ведутся их поиски (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Причину обрушения устанавливают. Однако отмечается, что в такой густонаселенной стране не всегда соблюдают строительные нормы, а качество стройматериалов часто бывает плохое.

Спасатели и спецтехника смогли приступить к работу лишь через час из-за огромных пробок. Очевидцы рассказали, что на месте работало много строителей.

Разыскать владельца здания пока не удалось. Предполагается, что он может быть также под разрушенным домом.

BREAKING NEWS:

21-storey building collapses on Gerrard Road in Ikoyi, Lagos. Scores of people trapped and some feared dead. pic.twitter.com/nZqy0U2kXu