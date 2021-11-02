В Нигерии обрушился 21-этажный дом для элиты: 7 человек погибли, еще 50 могут быть под завалами. Фото и видео

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Мир
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В Нигерии обрушился 21-этажный дом для элиты: 7 человек погибли, еще 50 могут быть под завалами. Фото и видео

В нигерийском городе Лагос 1 ноября обрушился 21-этажный дом, который строился для богатых людей. Спасатели вытащили тела семерых погибших.

Об этом сообщает PM News. Под завалами могут находиться еще около 50 человек, ведутся их поиски (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Сразу после обрушения здания.

Причину обрушения устанавливают. Однако отмечается, что в такой густонаселенной стране не всегда соблюдают строительные нормы, а качество стройматериалов часто бывает плохое.

Видео дня
Обломки разрушенного здания.

Спасатели и спецтехника смогли приступить к работу лишь через час из-за огромных пробок. Очевидцы рассказали, что на месте работало много строителей.

От 21-этажного дома остались одни руины.

Разыскать владельца здания пока не удалось. Предполагается, что он может быть также под разрушенным домом.

Спасатели достали тела семерых погибших.
ЧП случилось в Лагосе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Израиле в сентября обрушился дом. Из него днем ранее переселили жильцов, поскольку здание было в аварийном состоянии.

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