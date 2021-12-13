Спасатели разбирают завалы руками: названы возможные причины взрыва и обрушения домов в Италии

Большая утечка газа из подземного трубопровода могла послужить причиной мощного взрыва и обрушения домов в сицилийском муниципалитете Равануза. При этом еще за несколько дней до трагедии местные жители почувствовали запах газа.

По словам командира пожарной команды Агридженто Джузеппе Мерендино, повреждение магистральной сети и последовавшая утечка газа могли произойти из-за оползня или непогоды. Об этом сообщает издание Today Cronaca (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Спасатели рассказали, что вероятно, под разрушенными взрывом зданиями в Раванузе под землей скопился метан. При этом концентрации газа в 5-15% могло хватить для разрушительного взрыва. Сейчас продолжаются работы по разбору завалов. Из-за сильных повреждений часть разрушенных конструкций приходится разбирать руками.

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В свою очередь прокурор Агридженто Луиджи Патронаджио открыл дело о катастрофе и непредумышленном убийстве. По его словам, сейчас правоохранителям предстоит проверить десять тысяч квадратных метров разрушенной площади, поднять документацию за десятилетия и выяснить, проводились ли работы по техническому обслуживанию газового трубопровода на протяжении многих лет.

Кроме того, муниципальный советник Раванузы Джузеппе Сортино говорит, что это не первый случай, когда утечки газа были зарегистрированы в данном районе. Чиновник заверяет, что неоднократно проводились ремонтные работы, однако подчеркивает, что метановая сеть была построена почти сорок лет назад.

Агентство ANSA сообщает – вопреки тому, что первоначально Служба гражданской защиты сообщала о четверых погибших, одна жертва еще не установлена. Следовательно, на данный момент подтверждена информация о троих погибших. Поиски остальных пропавших продолжаются.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сицилийском муниципалитете Равануза 12 декабря из-за взрыва природного газа обрушилось несколько домов. Под завалами оказались 12 человек, среди которых дети и беременная женщина. Трагедия произошла в городе с населением 11 тысяч человек, что в провинции Агридженто на юго-западе Сицилии.

Напомним, 7 декабря в муниципалитете Санари-сюр-Мер (Франция) в результате взрыва газа обрушилась часть трехэтажного жилого дома. Под завалами оказались около восьми человек.