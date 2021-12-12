В Италии в результате взрыва обрушились дома, людей ищут под завалами. Фото и видео

В сицилийском муниципалитете Равануза 12 декабря из-за взрыва природного газа обрушилось несколько домов. Под завалами оказались 12 человек, среди которых дети и беременная женщина.

Известно о гибели одного человека, двоих вытащили из-под руин, спасательная операция по поиску пропавших без вести продолжается. Об этом сообщает агентство ANSA (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Трагедия произошла в городе с населением 11 тысяч человек, что в провинции Агридженто на юго-западе Сицилии.

Предварительно, взрыв, который также ощущался в соседних районах, вызвала большая утечка газа из трубопровода. В центре Раванузы были разрушены три здания и повреждены четыре других.

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В СМИ пишут, что зона взрыва выглядит "как сценарий войны" – всюду разбросаны камни, битое стекло, обломки домов, а воздухе витает едкий запах гари.

"Газ скопился либо под землей, либо в замкнутом пространстве. Срабатывание лифта также могло спровоцировать взрыв. А причинами разрыва трубы могли стать непогода или оползень. В ближайшие дни мы проведем более детальное расследование", – сказал командир пожарной команды Агридженто Джузеппе Мерендино.

Пожарным быстро удалось сдержать огонь. А спасатели сразу же начали разбирать завалы в поисках пропавших без вести.

Отмечается, что в разрушенном взрывом четырехэтажном здании находились 9 членов одной семьи. Одного человека нашли мертвым, двух женщин спасатели вытащили из-под развалин живыми. В частности, бабушку 80 лет доставили в больницу Ликата с серьезными переломами. Вторая госпитализированная, вероятно, ее невестка, которую спасатели смогли выследить по звонку мобильного телефона.

Остальных членов семьи по-прежнему ищут. Среди них молодая медсестра на последних сроках беременности, и ее муж.

Представитель компании Italgas, занимающейся дистрибуцией природного газа, заявил, что "технические специалисты завершили операции по изоляции участка сети и обезопасили пострадавшую зону, прервав поток газа.

#Sicily #Italie: Situation dramatique à Ravanusa, dans la région d'Agrigente, en raison d'une violente explosion qui a provoqué l'effondrement de plusieurs bâtiments. Le bilan est incertain: diverses sources parlent actuellement d'une dizaine de disparus... 😯🙏🏽 pic.twitter.com/qH1b8y4EX3 — syriuse71 (@Annassiri2) December 12, 2021

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 декабря в муниципалитете Санари-сюр-Мер (Франция) в результате взрыва газа обрушилась часть трехэтажного жилого дома. Под завалами оказались около восьми человек.