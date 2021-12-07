Во Франции в результате взрыва обрушился трехэтажный дом, под завалами ищут людей. Фото

В ночь на вторник, 7 декабря, во французском муниципалитете Санари-сюр-Мер (департамент Вар) обрушилась часть трехэтажного дома. Предварительная причина – взрыв газа.

Об этом сообщает RTL. По меньшей мере пять человек остаются под обломками здания (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Уже удалось достать трех человек, двух мужчин и женщину, один из которых был в срочном порядке доставлен в больницу.

По другой информации, четыре человека получили легкие ранения.

Экстренные службы продолжают мобилизовать силы, чтобы найти еще пятерых пострадавших.

На место происшествия было направлено около 65 пожарных, которым помогали четыре машины скорой помощи.

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В городке Санари-сюр-Мер проживает около 15 000 человек. Обрушенное здание – это типично провансальский трехэтажный дом.

Как сообщал OBOZREVATEL, в штате Пуэбла в центральной части Мексики 6 декабря вечером прогремел мощный взрыв. Эпицентром оказалась мастерская по производству пиротехники, по всей видимости, подпольная.

В результате погибла 19-летняя девушка, еще восемь человек получили ранения.