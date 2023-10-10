'Ради мира между Израилем и Палестиной': Эрдоган предложил свое посредничество в конфликте на Ближнем Востоке

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что Анкара готова "к любому виду посредничества" для улаживания палестино-израильского конфликта. Он заявил, что в этом вопросе "нужно действовать не импульсивно, а с государственным разумом, хладнокровием и человеческой совестью".

Об этом Эрдоган написал на своем канале в Telegram в понедельник, 9 октября, после заседания правительства. По его словам, также Турция готова выступить посредником во время обмена пленными, "если стороны попросят".

"Мы, как Турция, готовы к любому виду посредничества, включая обмен пленными, если этого потребуют стороны. Мы продолжаем наши интенсивные дипломатические контакты ради мира между Израилем и Палестиной", – говорится в сообщении.

Видео дня

При этом он призвал Израиль "прекратить бомбардировку палестинских земель", а палестинцев – "прекратить преследование гражданских поселений в Израиле". По его словам, подход Израиля, "игнорирующий фундаментальные права палестинского народа, также угрожает безопасности его собственного народа".

Проблему в регионе, утверждает президент Турции, невозможно решить "путем постоянного преследования палестинского народа, игнорирования безопасности его жизни и имущества, захвата его домов и земель, разрушения его инфраструктуры и предотвращения его развития".

"Точно так же, как мы против угнетения, жестокости, внесудебных казней и угроз жизни и имуществу палестинцев со стороны израильских сил безопасности и незаконных поселенцев, мы также против произвольных действий против израильских гражданских лиц", – заявил он.

Турецкий лидер добавил, что провел "продуктивные переговоры" с президентом Палестины Махмудом Аббасом, и с президентом Израиля Ицхаком Герцогом.

Отметим, что после нападения ХАМАС на Израиль и начала операции ЦАХАЛ по ликвидации баз боевиков в восьми районах сектора Газы, Эрдоган сказал, что знает, как вернуть в регион мир и стабильность. Для этого, по его мнению, именно Иерусалиму надо пойти на уступки.

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что удары по сектору Газа – "это только начало". Он также анонсировал "самую мощную" атаку на ХАМАС, которая "отразится на них на многих поколениях".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!