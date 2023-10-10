В Израиле разыскали еще семерых украинцев, 150 'застряли' в секторе Газа: в МИДе рассказали о ситуации

В Израиле, где четвертые сутки идет война с террористами ХАМАС (хроника событий онлайн – по ссылке), дипломаты разыскали еще семерых граждан Украины. В то же время 150 украинцев до сих пор не могут выехать из сектора Газа.

Об этом 10 октября сообщил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко в эфире телемарафона. По его словам, за три дня боевых действий оперативный штаб МИД проработал уже более 700 обращений наших земляков.

Накануне на юге Израиля разыскали семерых украинцев, считавшихся пропавшими без вести. Их доставили в безопасное место. Еще шести гражданам Украины посольство нашло временное жилье на израильской территории.

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Сейчас дипломаты продолжают заниматься украинским мальчиком, который был спасен из зоны боевых действий. Ему оказывают медицинское лечение, психологическую помощь, а также готовят возвращение ребенка к родственникам в Украину.

Николенко подчеркнул, что у ведомства есть подтвержденные данные о гибели двух украинок в Израиле. Проверяется информация о смерти еще трех граждан – двух на территории страны и одного в секторе Газа.

Многие граждане Украины, проживающие в Израиле, обратились в оперативный штаб, чтобы получить разъяснения по поводу выезда из страны, ведь там отменены авиарейсы. В общем речь идет о 300 украинцах на территории, подконтрольной Тель-Авиву, и еще 150 в секторе Газа, которые хотят выехать из анклава.

Как сообщал OBOZREVATEL, известно, что в эпицентре войны в Израиле оказались родные украинских звезд – блогерши Екатерины Репяховой и шоумена Владимира Дантеса. По их словам, они, как и украинцы в Украине, сегодня тоже прячутся от ракетных атак и обстрелов в укрытиях, только за границей.

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