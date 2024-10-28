'Человек разрывает бюллетени': в России запустили новый фейк накануне выборов в США

Страна-террорист Россия продолжает вмешиваться в президентские выборы в США и пытается подорвать доверие американцев. Недавно россияне распространили в сети фейковое видео, на котором мужчина якобы уничтожает бюллетени, помеченные как "за Трампа".

Видео дня

По словам американских чиновников, за кампанией по дезинформации стоят россияне. Об этом сообщает The Guardian.

Российские актеры снялись в вирусном видеоролике, на котором ложно показано, как в штате Пенсильвания уничтожаются почтовые бюллетени для голосования за Дональда Трампа. Избирательная комиссия округа Бакс объявила видео поддельным, заявив, что конверт и другие материалы, изображенные на кадрах, "явно не являются подлинными материалами", принадлежащими им или распространяемыми ими.

В совместном заявлении, опубликованном Управлением директора национальной разведки, ФБР и Агентством по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры, говорится, что видео является частью российской операции по дезинформации.

"Российские субъекты сфабриковали и усилили недавнее видео, на котором ложно изображен человек, рвущий бюллетени в Пенсильвании. Эта российская деятельность является частью более широких усилий Москвы по поднятию необоснованных вопросов относительно честности выборов в США и разжиганию разногласий среди американцев", – говорится в заявлении.

Также в американской разведке прогнозируют, что накануне выборов Россия создаст и опубликует больше подобного контента в попытке подорвать доверие к честности выборов 5 ноября.

По данным исследователей дезинформации, Storm-1516 ранее выпускала фейковые видеоролики с целью дискредитации кампании Камалы Харрис. В сентябре Центр анализа угроз Microsoft заявил, что российские агенты активизируют операции по распространению дезинформации, чтобы опорочить кампанию Харрис, распространяя видеоролики, наполненные теориями заговора.

Напомним, кандидат в вице-президенты Соединенных Штатов Америки от Республиканской партии, соратник Дональда Трампа Джей Ди Вэнс заявил, что переговоры с Россией являются "необходимой частью" прекращения войны в Украине. Российского диктора Путина, который начал вторжение в Украину, он назвал не противником, а конкурентом.

Ранее сообщалось, что лидеры республиканцев в обеих палатах Конгресса США разрабатывают программу действий Дональда Трампа на первые 100 дней в случае его победы на выборах президента. Главным приоритетом является быстрое урегулирование бюджета, которое позволит выполнить обещание Трампа сократить налоги на триллионы долларов.