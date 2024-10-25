План действий на первые 100 дней: республиканцы разрабатывают программу для Трампа в случае его победы на выборах – The Hill

Лидеры республиканцев в обеих палатах Конгресса США разрабатывают программу действий Дональда Трампа на первые 100 дней в случае его победы на выборах президента. Главным приоритетом является быстрое урегулирование бюджета, который позволит выполнить обещание Трампа сократить налоги на триллионы долларов.

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Об этом пишет американская газета The Hill. Как говорится в статье, республиканцы в Сенате и Палате представителей США "готовят почву для того, что, как они надеются – и все больше ожидают, – станет объединенным контролем" над Белым домом и Конгрессом после выборов.

По данным издания, недавно помощники лидера республиканцев в Сенате Митча Мак-Коннелла, лидера республиканцев в Палате представителей Стива Скализа и спикера Майка Джонсона встретились по этому поводу.

Ключевым приоритетом партии будет продолжение действия закона по сокращению налогов, срок действия которого истекает в конце 2025 года, говорится в статье.

Кроме того, республиканцы рассматривают возможность финансирования новой крупной инициативы по безопасности границ, включающей завершение строительства "стены Трампа" и, возможно, прекращение финансирования некоторых проектов действующего правительства.

"Заговор, разработка стратегии и попытки подготовиться к [бюджетному] согласованию ведутся уже несколько месяцев. Во время августовских каникул и в течение этих октябрьских каникул эти усилия значительно активизировались", – сказал источник газеты, помощник одного из республиканцев в Сенате.

Он добавил, что многие комитеты Палаты представителей "работают над этим".

"Усилия уже прилагаются. Каждый хочет иметь возможность сразу же взяться за дело", – сказал источник.

Сенатор Джон Баррассо, республиканец от штата Вайоминг, сообщил The Hill, что он встречается с главами переходной команды Трампа Говардом Лютником и Линдой Макмэхон, чтобы помочь составить дорожную карту на первые 100 дней Трампа.

"Переходная команда более подготовлена. Они лучше укомплектованы (чем команда Трампа после выборов 2016 года. – Ред.), и предельно сосредоточены на том, чтобы быстро стартовать", – добавил он.