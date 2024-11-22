NYT: США предупредили свои оборонные компании о возможной подготовке диверсий Кремлем

В Соединенных Штатах Америки предупредили оборонные компании, что страна-агрессор Россия может планировать против них диверсионные операции. Предупреждение касается компаний как на территории США, так и за пределами страны.

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Его передал руководителм компаний Национальный центр контрразведки и безопасности, передает The New York Times. Этот орган консультирует американские компании по вопросам разведывательных угроз со стороны потенциальных противников.

Там отметили, что российские спецслужбы уже проводят ряд диверсионных операций против оборонных компаний Европы "в целях взорвать поддержку Украины со стороны стран-членов Альянса".

Руководителям американских компаний порекомендовали следить за территорией объектов и персоналом, а также наблюдать за потенциальными сбоями в работе оборудования. Компаниям советуют усилить свою физическую и онлайн-безопасность.

Отдельно работников предостерегли от разглашения планов путешествий, смены своих маршрутов передвижения и сообщать "о подозрительных инцидентах". Помимо защиты объектов, центр предложил усилить личную безопасность руководителей и других ключевых сотрудников.

По словам источников издания, предупреждение было отчасти вызвано "опасениями по поводу попытки России убить главу немецкого производителя оружия". Речь идет про возможный план РФ убить Армина Паппергера – исполнительного директора мощного немецкого производителя оружия Rheinmetall. Планы Кремля раскрыла разведка США и передала информацию спецслужбам ФРГ.

"Тем, кто участвует в работе, связанной с Украиной или другими геополитическими конфликтами, следует быть осторожными при раскрытии информации о работе, поездках, личной и семейной информации в Интернете. Злоумышленники могут использовать эту информацию для определения доступа, местоположения и личных уязвимостей", – сказано в заявлении центра.

Ранее западные официальные лица предупреждали, что Россия планировала установить зажигательные устройства в грузовых самолетах и ​​подорвать эти устройства на складах США или в самолетах, направляющихся в страну.

Как сообщал OBOZ.UA, на территории казарм Военно-воздушных сил Бундесвера, расположенных в немецком Кельне, был зафиксирован акт саботажа. Неизвестные через дыру в изгороди проникли в казармы и, вероятно, отравили воду в водопроводе.

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