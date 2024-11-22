'Я не создан для войны'. Украинский спортсмен отказался возвращаться в Украину, чтобы не 'сидеть в окопе'

Игрок волейбольного клуба "Решетиловка" Андрей Оробко рассказал бельгийскому изданию KW, что решил не возвращаться в Украину из-за мобилизации. 27-летний уроженец города Стебник Львовской области вместе с одноклубником Дмитрием Шавраком не вернулись в Украину из Бельгии с матча Кубка вызова.

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Дмитрий показал бельгийским журналистам того, что осталось от его квартиры.

"Иногда во время тренировок гас свет, иногда нам приходилось отказываться от матчей из-за воздушных трево. Но к этому привыкаешь. Пролетающая мимо ракета подобна проезжающему мимо грузовику. Это тебя больше не удивляет", – заявил Оробко.

По мнению волейболистов Трамп может положить конец войне.

"У нас есть большие надежды на нового президента США, но возвращаться сейчас? Нет, мы этого не хотим. Я не хочу воевать, я не создан для этого", – вздыхает Андрей. "Не то чтобы я не понимаю мобилизацию. Если бы я был президентом, я бы сделал то же самое. Мы должны выиграть эту войну. Но я могу лучше поддержать нашу страну своими финансовыми взносами, чем сидеть в окопе".

Клуб "Решетиловка", представляющий одноименный городок Полтавщины, основан в 2019 году. В прошлом чемпионате страны занял пятое место, что дало ему право дебютировать в европейском Кубке вызова. В первом раунде команда прошла фарерский "Клаксвик" (3:1, 3:0). Однако во втором – дважды уступила "Менену" (оба матча – 0:3) и вылетела из соревнований.

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