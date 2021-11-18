Часть беженцев заявила о готовности вернуться в Ирак, другие – не отступают от границы Беларуси с Польшей. Фото и видео

Группа иностранцев из тысяч мигрантов, десять дней назад атаковавших белорусско-польскую границу, решила вернуться домой – в Ирак. Но многие продолжают оставаться в своих импровизированных лагерях в пограничной зоне Беларуси, в надеже пробраться на территорию ЕС через Польшу.

При этом люди начали проситься на ночлег в теплый логистический центр, куда белорусские силовики пустили только несколько сотен человек. OBOZREVATEL следит за тем, что сегодня происходит на границе двух стран (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

09:00 – Около 300 беженцев ушли из лагеря на польской границе, чтобы попасть в белорусский логистический центр "Бремино-Брузги". Ранее там разместили других мигрантов.

Видео дня

09:30 – Остальных мигрантов белорусские пограничники не пускали в центр содержания. Люди продолжали оставаться в палаточном лагере и жечь костры, чтобы согреться.

"Беженцы говорят, они все еще готовы ждать, когда поляки откроют границу. Но только не на улице", – пишет Telegram-канал Shot.

10:00 – Часть мигрантов покинула попытки пробраться в ЕС через границу Беларуси с Польшей. В сети появилось видео из минского аэропорта, где беженцы ожидали рейс в Ирак, самолет был уже в пути.

Как сообщал OBOZREVATEL, самопровозглашенный лидер Беларуси Александр Лукашенко требует признания его законным президентом, а также снятия санкций со страны. В обмен на это он пообещал разрешить миграционный кризис на границе с Польшей.