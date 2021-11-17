Мигранты не отступают и жгут костры, а Польша готовит радикальное решение: что происходит на границе стран

В ночь на 17 ноября на срочном заседании в Сейме Польши рассмотрели поправки к закону об охране границы из-за критической ситуации с беженцами, которые пытаются пробраться в ЕС. Это позволит ввести временный запрет на пребывание на определенной территории приграничной зоны.

Тем временем мигранты не отступают и, предположительно, готовятся к очередному дню штурма польской границы со стороны Беларуси. Правоохранители считают, что белорусские силовики "вооружают" и контролируют действия беженцев.

OBOZREVATEL следит онлайн за тем, что происходит на границе двух стран (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

06:00 – Накануне вооруженные бревнами и камнями мигранты атаковали польских пограничников. Те в ответ применили водомет. В Минобороны Польши говорят, что силовики Беларуси обеспечили иностранцев светошумовыми гранатами.

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07:00 – В Польше парламентская комиссия по культуре приняла поправки в проект постановления "Закон и справедливость" о солидарности по охране границ страны. Как сообщает tvn24, решение должно позволить польским службам обеспечить безопасность на границе в условиях миграционного кризиса.

08:00 – Часть мигрантов провела ночь в логистическом центре "Бремино-Брузги", где намного теплее, чем в палатках. А те иностранцы, что остались на улице, опять всю ночь жгли костры. Отмечается, что в импровизированных лагерях беженцев уже заканчиваются дрова.

09:00 – Несколько сотен иностранцев разбили стихийный лагерь возле пункта пропуска у самой линии польской границы. Вдоль нее беспрерывно курсировали водометы и выстроились в цепочку силы Польши.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 ноября мигранты начали ломать заграждения на нейтральной полосе границы между Беларусью и Польшей. Они бросали камни в польских силовиков, в результате чего пострадали семь правоохранителей.