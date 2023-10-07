Бывший премьер-министр Израиля записался добровольцем в ЦАХАЛ: где он будет служить

Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет записался в армейский резерв. Это произошло всего через несколько часов после того, как ЦАХАЛ объявил о масштабном наборе резерва в связи с вспыхнувшей утром войной между ХАМАС и Израилем. Хроника всех событий здесь.

Об этом сообщает издание news.walla.co.il. Беннетт, которому 51 год, занимал пост премьер-министра Израиля с июня 2021 года по июнь 2022 года.

Он служил в элитном подразделении коммандос Сайерет Маткаль (специальное подразделение Управления разведки Генерального штаба Армии обороны Израиля, специализирующееся на специальном патрулировании и борьбе с терроризмом) и подразделении коммандос Маглан (специальное подразделение Армии обороны Израиля, предназначенное для действий за линией фронта) и дослужился до звания майора.

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Он также служил в резерве во время Второй Ливанской войны в 2006 году.

Утром 7 октября, в день 50-летия начала войны Судного дня, Израиль подвергся массированной многослойной террористической атаке. Кроме "традиционных" ракетных обстрелов, на этот раз террористы из сектора Газа отважились на сухопутное вторжение.

Напомним, после массированных ракетных ударов по территории Израиля, многих убитых и раненых гражданских, кадров с захваченными в плен и убитыми израильскими военными, над телами которых глумятся боевики ХАМАС, израильский министр обороны заявил, что Израилю объявили войну, ЦАХАЛ .

Тем временем военный командующий ХАМАС призвал к оружию, лидеры террористов объявили военную операцию.

Власти Израиля ввели чрезвычайное положение на всей территории страны. По данным Минздрава, по состоянию на 15:00 госпитализированы уже более 750 гражданских. Погибли не менее 40 человек.