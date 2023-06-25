The Telegraph: это конец для Путина – он пережил мятеж, но его уберут

Репутация кремлевского диктатора Владимира Путина после мятежа главаря частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина необратимо повреждена. В этот раз глава Кремля сумел удержать в руках власть, но произошедшие события говорят о том, что его дни сочтены.

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После мятежа путинская "аура непобедимости" и контроля, сильно подорванная его ошибочным и неудавшимся вторжением в Украину, теперь будет разрушена. Об этом говорится в материале издания The Telegraph.

Аналитики отмечают, что граждане страны-террориста РФ предпочитают видеть своего лидера жестким и без проявления слабости. Однако мятеж "вагнеровцев" и обращение Путина к россиянам с мольбой о поддержке заставили его выглядеть слабым.

"Миллионы россиян, которые когда-то смотрели на Путина как на своего неукротимого спасителя, человека, которого они приветствовали за восстановление гордости России после распада Советского Союза в 1991 году и унижений 1990-х годов, вместо этого увидят ущербного и несостоявшегося человека", – говорится в материале.

Также подорвана репутация ближайшего окружения Путина. Российские чиновники, которые вечно пытались угодить кремлевскому диктатору в надежде выслужиться перед удачей и благосклонностью, теперь будут смотреть в сторону других потенциальных лидеров РФ.

Более того, аналитики провели историческую параллель и заметили, что российские и советские лидеры редко выживают после переворота, даже если он изначально терпит неудачу. Запертый на вилле в Крыму, Михаил Горбачев пережил переворот сторонников жесткой линии Кремля в августе 1991 года, но его власть пошла на убыль, и в течение пяти месяцев он потерял свой пост советского лидера.

Два года спустя Борис Ельцин направил свои танки на российский парламент после того, как его попытались отстранить от власти. Это сработало и укрепило его президентство, но хаос, вызванный его переворотом, поглотил Ельцина, который начал страдать алкоголизмом. В канун 2000 года Ельцин сдался после хаотичных шести лет на посту президента и фактически отдал власть Путину.

Сейчас же главарь ЧВК "Вагнер" утверждает, что его шаг был не переворотом, а бунтом против министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника генштаба Валерия Герасимова, которых он обвиняет в некомпетентности.

"Но как бы ни прикрывался мятеж, Путин – это глава российского государства. Если российские солдаты будут сражаться с российскими наемниками в России, его лидерство будет навсегда скомпрометировано", – говорится в сообщении.

Напомним, в России разгорелось противостояние между ЧВК "Вагнер" и министерством обороны РФ. После объявления владельцем ЧВК Евгением Пригожиным о намерениях "разобраться" с военным командованием России вооруженные люди появились в Ростове-на-Дону и окружили штаб Южного военного округа, а также ряд зданий, включая МВД, ФСБ и горадминистрацию.

Накануне Пригожин обвинил МО РФ в обстреле позиций ЧВК "Вагнер", что якобы привело к гибели и увечьям большого количества наемников. В минобороны обвинения назвали провокацией. Однако "повар Путина" объявил, что будет мстить и "освобождать Россию".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– До Москвы "вагнеровцы" так и не дошли – после разговора с Лукашенко Пригожин согласился остановить наступление на столицу РФ. После этого "вагнеровцы" во главе с "поваром Путина" свернули военную технику и покинули Ростов.

– После ситуации с "военным переворотом в РФ" уголовного дела на руководителя ЧВК "Вагнер" не будет. "Повару Путина" придется покинуть Россию и поехать в Беларусь.

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