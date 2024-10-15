Британия заморозила политический диалог с Грузией: в чем причина

Великобритания решила заморозить политический диалог с Грузией. На "паузу" поставлено ежегодное стратегическое мероприятие Wardrop Dialogue, отменены запланированные ранее переговоры по обороне на высоком уровне и остановлена программа кибербезопасности.

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Причиной этого стал антизападный курс нынешнего правительства Грузии, решение Лондона может измениться после грядущих грузинских выборов. О переменах в отношениях между Великобританией и Грузией рассказал посол Соединенного Королевства в этой стране Гарет Уорд в интервью Interpress News.

Впервые за последние десять лет не состоится ставший уже традиционным ежегодный стратегический диалог Wardrop Dialogue, который проходил на министерском уровне. Кроме того, Лондон отменил запланированные переговоры по обороне на высоком уровне и остановил программу кибербезопасности. Причина заключается в антизападной позиции, которую занимает действующее грузинское правительство, а также в запущенном им сворачивании демократии.

"Я ожидал, что мы будем работать вместе, чтобы укрепить устойчивость Грузии и наше общее процветание, но за последний год правительство Грузии наметило другой курс, и в течение первых месяцев моего пребывания в Тбилиси мне пришлось сформулировать нашу обеспокоенность по поводу упадка демократии и антизападной риторики. Я надеюсь, что правительство Грузии изменит свой подход", – отметил британский дипломат.

В частности, как рассказал Уорд, в Великобритании встревожены принятием в Грузии закона, направленного на ограничение деятельности гражданского общества.

"Мы были разочарованы, когда лидеры "Грузинской мечты" (правящая партия в Грузии. – Ред.) начали пропагандировать теории заговора и предположили, что западные партнеры подрывают Грузию", – подчеркнул посол.

Он также выразил надежду, что после парламентских выборов 26 октября этого года Грузия вернется к выбранному ранее прозападному курсу, что позволит восстановить доверие между Тбилиси и Лондоном.

Напомним, в конце сентября стало известно, что правящая партия Грузии использовала фото войны в Украине для предвыборной агитации: "Грузинская мечта" решила сыграть на контрасте между разрушенными Россией украинскими городами и грузинскими населенными пунктами с посылом, что, мол, только эта политсила способна сохранить в Грузии мир – путем "дружбы" с РФ

В Министерстве иностранных дел Украины подобные действия назвали "позорной и наглой спекуляцией на горе украинского народа". Во внешнеполитическом ведомстве осудили "очередные попытки властей Грузии вовлечь Украину в свои внутриполитические процессы" в преддверии парламентских выборов 26 октября.

Тем временем грузинские власти сначала пригрозили, а после – оштрафовали три оппозиционных телеканала за отказ транслировать ролик с использованием кадров из Украины.

"Формула", "Мтавари архи" и "TV Пирвели" обязаны заплатить по 5 тысяч лари (около 1,8 тыс. долл.).