Оппозиционным телеканалам Грузии грозит штраф за отказ крутить скандальный ролик с кадрами разрушений в Украине

В Грузии оппозиционные телеканалы Formula, Mtavari и TV Pirveli отказались размещать скандальную предвыборную рекламу правящей партии "Грузинская мечта" со сравнением разрушенных украинских и грузинских городов. За это им грозят большие штрафы.

Видео дня

Они могут привести к угрозе приостановки деятельности каналов. Об этом говорится в совместном заявлении телекомпаний, обнародованном в субботу, 5 октября.

"Принадлежащие Иванишвили власти ставят нас перед дилеммой – либо мы предоставляем эфир вышеупомянутым видеороликам, либо на нас возлагают огромные штрафы, которые могут привести к угрозе приостановки деятельности каналов", – сказано в нем.

Опозиционные телекомпании заявили, что видеоролики являются российской пропагандой и "издевательством над украинским народом". Они разделяют оценку посла ЕС в Грузии, который назвал эту рекламу партии "Грузинская мечта" "возмутительной, постыдной и отвратительной".

Formula, Mtavari и TV Pirveli попросили о поддержке правозащитные организации и диппредставительства западных стран.

Как известно, согласно закону, за месяц до выборов грузинские телеканалы обязаны предоставлять бесплатное рекламное время всем партиям, представленным в парламенте. На это отводится не менее чем 7,5 минут в течение каждых трех часов эфира.

Напомним: правящая партия Грузии "Грузинская мечта" использовала кадры последствий войны в Украине для своей предвыборной агитации. Таким образом пророссийская партия пытается запугивать граждан страны войной с РФ.

Министерство иностранных дел Украины заявило, что считает недопустимым использование в политической рекламе изображений войны в Украине. А президент Грузии Саломе Зурабишвили отметила, что никогда не видела "ничего столь позорного и оскорбительного для культуры, традиций, истории и веры".

Как сообщал OBOZ.UA, Европейский Союз готов разорвать соглашения о безвизовом режиме с Грузией в случае дальнейшего "демократического упадка" в стране. Власть государства призвали выполнить обещания в сфере обеспечения защиты основных прав и предотвращения дискриминации.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!