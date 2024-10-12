В Грузии три телеканала оштрафовали за отказ транслировать ролик правящей партии с войной в Украине: что происходит

Ряд грузинских телеканалов получили штрафы за отказы транслировать предвыборный ролик партии "Грузинская мечта" с кадрами разрушенных в результате войны зданий в Украине. За отказ размещать ролик правящей партии наказаны грузинские телеканалы "Формула", "Мтавари архи" и "TV Пирвели".

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Каждый телеканал будет обязан заплатить по 5 тысяч лари (около 1,8 тысячи долларов). Об этом сообщает BBC.

Решение Тбилисский городской суд принял на основании протокола об административном правонарушении, составленного Национальной комиссией коммуникаций Грузии, которая признала телеканалы нарушителями избирательного кодекса. Телеканалы отказались транслировать предвыборные ролики, так как сочли их аморальными.

В ролике использованы черно-белые кадры разрушенных и горящих зданий, инфраструктуры и городов Украины с надписями "Нет войне!" – напротив цветных изображений аналогичных новых и отремонтированных зданий в Грузии со слоганом "Выбери мир".

По словам юриста телеканала "Мтавари архи" Тамты Мурадашвили, суд удовлетворил ходатайство комиссии о незамедлительном исполнении решения первой инстанции. Это означает, что телеканалы обязаны незамедлительно поставить ролик в эфир, независимо от того, будет ли решение обжаловано в апелляционном суде. При этом она добавила, что телеканалы не собираются подчиняться этому решению.

Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября. Как в оппозиции, так и в правящей партии их называют референдумом. В оппозиции говорят, что избиратели сделают судьбоносный для Грузии выбор между европейским будущим страны и изоляцией под российским влиянием. В правящей партии называют предстоящее голосование выбором между миром и войной, в которую, по их словам, хотят втянуть Грузию оппозиция и некая "глобальная партия войны".

Напомним, Министерство иностранных дел отреагировало на поступок правящей партии Грузии, использовавшей фото войны в Украине в рамках предвыборной агитации для устрашения граждан противостоянием с РФ. В ведомстве заявили, что это позорная и наглая спекуляция на горе украинского народа.

Как сообщал OBOZ.UA, 26 сентября президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала, что "Грузинская мечта" использовала кадры последствий российских обстрелов Украины для своей предвыборной агитации и назвала этот поступок позорным.

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