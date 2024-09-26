Правящая партия Грузии использовала фото войны в Украине для предвыборной агитации: в МИДе жестко отреагировали

Правящая партия Грузии "Грузинская мечта" использовала кадры последствий войны в Украине для своей предвыборной агитации. Таким образом пророссийская партия пытается запугивать граждан страны войной с РФ.

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Об этом рассказала президент Грузии Саломе Зурабишвили, назвав такую рекламу "позорной". Одновременно Министерство иностранных дел Украины заявило, что считает недопустимым использование в политической рекламе изображений войны в Украине.

"Грузинский народ может не бояться новой войны, пока Украина сопротивляется российской агрессии. Страшная цена этого сопротивления – это также цена мира в Грузии", – заявили в МИД и призвали правительство Грузии, партию власти "Грузинская мечта" и все заинтересованные стороны воздерживаться от использование темы войны против Украины и ее граждан.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили по поводу агитации "Грузинской мечты" отметила, что никогда не видела "ничего столь позорного и оскорбительного для культуры, традиций, истории и веры".

"Какое жалкое дело – дарить своему народу плакат, сделанный в кузнице КГБ, зря и бессовестно", – считает она.

В свою очередь "Грузинская мечта" после использования изображения уничтоженных российскими войсками украинских городов для своей предвыборной кампании сделала аналогичный видеоролик, который презентовала сегодня.

На баннерах, как и в кадре, с левой стороны изображения из Украины (среди прочих есть город Мариуполь) с надписью "Нет войне". Справа кадры с надписью "Выбери мир", сделанные в Грузии.

Также на этой агитации можно увидеть предвыборные номера партий – справа "Грузинской мечты", а слева от оппозиционных партий.

Демонстрируя свой предвыборный видеоролик, пророссийская "Грузинская мечта" отметила, что хочет "напомнить, куда ведет страну оппозиция", потому что в случае прихода к власти оппозиционных партий Грузии ждет новое российское вторжение.

Как сообщал OBOZ.UA, в Европейском Союзе грозятся расторгнуть соглашения о безвизовом режиме с Грузией в случае дальнейшего "демократического упадка" в стране, если правящая "Грузинская мечта" продолжит "действовать в своей авторитарной траектории".

Ранее в Европе выразили сомнение относительно будущего Грузии в составе ЕС.

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