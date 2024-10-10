Наглая спекуляция на украинском горе: в МИД Украины отреагировали на заявления премьер-министра Грузии

Министерство иностранных дел отреагировало на поступок правящей партии Грузии, использовавшей фото войны в Украине в рамках предвыборной агитации для устрашения граждан противостоянием с РФ. В ведомстве заявили, что это позорная и наглая спекуляция на горе украинского народа.

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Соответствующее заявление 10 октября было обнародовано на официальном сайте МИД Украины. Как говорится в ней, министерство осуждает "очередные попытки" властей Грузии вовлечь Украину в свои внутриполитические процессы в преддверии парламентских выборов 26 октября.

"Учитывая пренебрежительный тон – в очередной раз – высказываний премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, вынуждены в очередной раз высказать позицию Украины", – заявили в МИД.

Там добавили, что настойчивые попытки Тбилиси "стереть из памяти грузинского народа" многочисленные преступления РФ, которые продолжает совершать на временно оккупированных территориях Грузии и Украины, вызывают удивление.

"Считаем позорным использование партией "Грузинская мечта" изображений безжалостной войны России против Украины в своей политической рекламе. Наглая спекуляция на украинском горе обнажила правду о властной партии Грузии, которая заключается в полном пренебрежении к украинскому народу и готовности ради политических баллов наносить непоправимый характер. отношениям между украинским и грузинским народами", – говорится в заявлении.

В МИД также заявили, что в канун великого православного праздника в Грузии Мцхетоба-Светицховлоба, который празднуют 14 октября, особое возмущает изображение в политической рекламе властной партии "Грузинская мечта" разрушенных Россией украинских религиозных святынь.

"С огорчением констатируем, что обезьяняя подходы России к ограничению участия гражданского общества и правозащитных организаций в обеспечении демократического развития страны и поддержании конкурентной избирательной среды, грузинское правительство превратилось в ксерокс Кремля ", - заявили в украинском дипломатическом ведомстве.

Также в МИД напомнили, что отказ Тбилиси поддерживать санкции против РФ, возобновление прямого воздушного сообщения со страной-агрессором, отмену введенного в начале 2000-х годов визового режима и активизацию торговли с Россией "вернули Грузию в формат экономической и политической зависимости от Москвы".

А появление в городах Грузии частных российских школ, аккредитованных в РФ, не только вызывает сомнения в качестве образования, но и представляет угрозу обработки молодежи кремлевской пропагандой, считают в МИДе.

"Желающих обнажать правду призываем также объяснить собственному народу, почему в разрушенном российскими оккупантами Херсоне, где намеренно были уничтожены объекты критической инфраструктуры, перебоев с поставками света и газа на порядок меньше, чем в мирном Тбилиси", - говорится в городе.

Также в МИД подчеркнули: Киев в очередной раз призывает правительство Грузии воздерживаться от втягивания Украины и ее народа в свои внутриполитические процессы, а также от шутовства на крови и страданиях украинцев.

"Надеемся, что парламентские выборы в Грузии пройдут мирным и демократическим способом, а грузинский народ продолжит стратегический курс на присоединение к ЕС и НАТО", – резюмировали в МИД.

Как сообщал OBOZ.UA, 26 сентября президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала, что "Грузинская мечта" использовала кадры последствий российских обстрелов Украины для своей предвыборной агитации и назвала этот поступок позорным. В МИД Украины одновременно назвали недопустимым использование в рекламе изображений войны в Украине.

Напомним также, в Еврокомиссии пообещали разорвать соглашения о безвизовом режиме ЕС с Грузией в случае дальнейшего "демократического упадка" в стране, если "Грузинская мечта" продолжит "подражать своей авторитарной траектории".

В Европарламенте в свою очередь выразили сомнение относительно будущего Грузии в составе ЕС.

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