Британия отправит на учения в Европу 8 тыс. солдат, чтобы продемонстрировать 'солидарность и силу'

Министерство обороны Великобритании направит в Восточную Европу около 8 тысяч своих военнослужащих для участия в военных учениях по борьбе с российской агрессией. Министр обороны Бен Уоллес заявил, что это продемонстрирует "солидарность и силу" на фоне продолжающейся войны.

В ходе одного из крупнейших учений со времен холодной войны войска будут размещены в странах от Финляндии до Северной Македонии. Об этом сообщает издание Sky News.

Также вместе с военнослужащими будут отправлены десятки танков и более 100 боевых бронированных машин. К вооруженным силам присоединятся десятки тысяч военнослужащих из стран НАТО и союзников по объединенным экспедиционным силам, в том числе из Дании, Исландии и Норвегии.

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По информации британского оборонного ведомства, запланированные учения повысят способность британских и финских войск работать вместе друг с другом, сдерживая российскую агрессию в Скандинавии и странах Балтии.

Напомним, в Британии призвали западные страны продолжать предоставлять военную помощь Украине, пока украинцы не очистят свою территорию от российских захватчиков полностью, включая оккупированные части Донбасса, а также Крым и Севастополь.

Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Украина может атаковать российскую логистику, чтобы нанести ущерб запасам продовольствия, топлива и боеприпасов оккупантов.