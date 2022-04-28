В Британии заявили, что Украина имеет право атаковать российскую логистику

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Украина может атаковать российскую логистику, чтобы нанести ущерб запасам продовольствия, топлива и боеприпасов оккупантов. По словам военного, такие действия соответствовали бы международному праву.

Об этом сообщает агенство Reuters. В то же время глава оборонного ведомства считает, что для этого ВСУ вряд ли смогут использовать оружие, поставленное Лондоном.

"В настоящее время у них (украинских военных. – Ред.) нет британского оружия, которое могло бы это сделать, поэтому маловероятно, что это наше оружие. У нас действительно не так много дальнобойного оружия, которое бьет так, как это делает их армия", – отметил он.

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Министр также подчеркнул, что Запад окажет еще больше поддержки Украине, если российские атаки продолжатся. "Иногда она будет включать в себя самолеты и танки", – добавил он.

Напомним, ранее министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что война между Россией и Украиной может растянуться на годы. По этом причине, считает дипломат, западные страны должны продолжать предоставлять военную помощь Киеву.