Борис Джонсон об интервью Путина Карлсону: это было прямо по сценарию Гитлера

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон раскритиковал Такера Карлсона за его "смехотворное интервью" с кремлевским диктатором Владимиром Путиным. Он заявил, что Карлсон "предал своих зрителей" по всему миру.

Об этом Джонсон написал в своей колонке для Daily Mail. "Когда Такер Карлсон пришел в Кремль, у него была функция, хорошо известная истории. Он должен был стать марионеткой тирана, диктофоном диктатора и предателем журналистики […] Он предал своих зрителей и слушателей по всему миру", – отметил он.

По словам Джонсона, во время двухчасового интервью Путин доминировал в разговоре, едва позволяя Карлсону говорить и забрасывая его сомнительными историческими утверждениями, чтобы оправдать войну в Украине.

Карлсон не бросал вызов Путину по поводу вторжения в соседнее государство и не поднимал вопросов об обвинениях в военных преступлениях и нападениях на мирное население, отметил Джонсон в своей статье.

"Он не задавал жестких вопросов. Он не спросил Путина, почему даже сейчас он использует самые жестокие средства современной войны, чтобы калечить и убивать невинных украинских граждан", – написал экс-премьер Британии.

Используя британский сленг, Джонсон назвал интервью "бездельничающим раболепием перед тираном".

Он также заявил, что Карлсон вел себя как сторонник Путина и "тупоголово" согласился с его "смесью полуразжеванной Википедии и откровенной лжи".

В какой-то момент интервью Путин обвинил тогдашнего премьер-министра Джонсона в срыве мирных переговоров с Украиной в 2022 году, заявив, что он убедил Украину, что "лучше воевать с Россией".

Он описал Джонсона как человека с "чистым сердцем", но "не великим умом". В своей статье Джонсон написал, что интервью Путина с Карлсоном было прямо из "сценариев Гитлера".

Он провел сравнение с интервью, которое Адольф Гитлер дал симпатичному немецко-американскому журналисту вскоре после вторжения во Францию ​​в 1940 году.

Джонсон добавил, что высказывания Путина об истории и предполагаемой несправедливости по отношению к русскоязычным людям перекликаются с рассказами Гитлера о немецкоязычных людях.

Кроме того, он сравнил стратегию Карлсона со стратегией Джорджа Галлоуэя, который в Багдаде восхвалял Саддама Хусейна. Он призвал американцев не обращать внимания на это интервью и напомнил Конгрессу о необходимости поддержать Украину.

"Ради бога, помните, кто вы", – призвал он конгрессменов, которые препятствуют голосованию за помощь Украине.

Напомним, диктатор Владимир Путин обвинил в нападении нацистской Германии на Польшу в 1939 году самих поляков. По версии военного преступника, Польша "вынудила" Адольфа Гитлера на себя напасть, поскольку "заигралась" и оказалась "слишком несговорчивой".

Как сообщал OBOZ.UA, интервью было опубликовано 8 февраля. Российский диктатор повторил множество уже известных тезисов пропаганды, например, о том, что "Украина как государство никогда не существовало". В этот раз Путин заявил, что Украину якобы придумали Иосиф Джугашвили (Сталин) и поляки.

В Белом доме призвали не поддаваться на ложь диктатора Владимира Путина в интервью скандальному журналисту Такеру Карлсону. Там отметили, что слова президента РФ не нужно "принимать за чистую монету".

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что канадцы не поддадутся влиянию пропаганды, которую российский диктатор Владимир Путин пытался донести до Запада через свое интервью.

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