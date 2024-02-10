'Откровенная пропаганда': Трюдо заверил, что Путину не удастся ввести в заблуждение канадцев своим интервью Карлсону

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что канадцы не поддадутся влиянию пропаганды, которую российский диктатор Владимир Путин пытался донести до Запада через интервью одиозному журналисту Такеру Карлсону. По его словам, главарь Кремля всеми способами будет продолжать пытаться оправдать агрессию против Украины.

При этом он подчеркнул, что канадцы достаточно умны и не поддадутся российской пропаганде о войне в Украине. Об этом сообщает издание Montreal Gazette.

Глава канадского правительства заявил, что Путин будет использовать всю возможную пропаганду, чтобы попытаться оправдать вторжение в Украину. Также он добавил, что Канада поддерживает Украину не только потому, что обе страны являются друзьями, а потому, что основанный на правилах порядок, система законов и Устав ООН защищают всех людей, а не только украинцев.

"Путин решил вторгнуться в соседнюю страну, нарушить права, суверенитет и территориальную целостность Украины, а также основанный на правилах международный порядок, на котором основывается безопасность всех нас, живущих в свободных демократиях мира. Путин, конечно, будет использовать всю возможную пропаганду, но, уверяю, канадцев не удастся обмануть", – заявил Трюдо.

Напомним, диктатор Владимир Путин обвинил в нападении нацистской Германии на Польшу в 1939 году самих поляков. По версии военного преступника, Польша "вынудила" Адольфа Гитлера на себя напасть, поскольку "заигралась" и оказалась "слишком несговорчивой".

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов отреагировал на последнее интервью российского президента для Такера Карлсона. Он подчеркнул, что президент Российской Федерации больной человек, который существует в выдуманной реальности.

Как сообщал OBOZ.UA, интервью было опубликовано 8 февраля. Российский диктатор повторил множество уже известных тезисов пропаганды, например, о том, что "Украина как государство никогда не существовало". В этот раз Путин заявил, что Украину якобы придумали Иосиф Джугашвили (Сталин) и поляки.

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