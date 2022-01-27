Большинство немцев поддержали решение правительства не отправлять Украине оружие – опрос

В Германии провели опрос населения относительно поставок оружия украинскому государству для защиты от возможного вторжения России. Большинство опрошенных поддержали позицию правительства не оказывать оборонной помощи.

Опрос провела компания YouGov, передает издание DW в четверг, 27 января. Результаты показали, что только 20% опрошенных немцев выступают за поставку оружия.

В то же время 59% немцев поддерживают в этом вопросе правительство, которое решило не помогать летальным вооружениям Украине, а 21% граждан не ответили на вопрос.

Как показал опрос, против оборонной помощи выступают сторонники всех партий, представленных в Бундестаге:

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71% избирателей Левой партии;

67% поклонников "Альтернативы для Германии";

61% – Социал-демократической партии Германии (входит в правящую коалицию);

56% – консервативного блока ХДС/ХСС (находится в оппозиции).

55% избирателей "Союза 90/Зеленых";

54% – Свободной демократической партии.

Отметим, что Германия продолжает противоречить позиции США и Великобритании по оснащению Украины средствами военной обороны. Причиной тому, как сказала министр иностранных дел страны Анналена Бербок, является историческая память о трагедии Второй мировой войны. По ее словам, Бундестаг не воспринимает повторения событий, когда из "немецкого оружия снова будут убивать россиян".

Бербок также заявила, что дальнейшие поставки вооружения в Украину не будут способствовать деэскалации конфликта. Урегулирование ситуации, по ее словам, следует требовать исключительно дипломатическим путем.

В то же время министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что правительство предоставит Украине 5 тысяч военных защитных касок. Она отметила, что снабжение касок станет четким сигналом о том, что Германия – на стороне Украины в конфликте с РФ.

Со своей стороны, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что позиция Германии не соответствует тому уровню отношений, которые удалось Киеву построить с Берлином с 2014 года.

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