'Больше никаких войн во время моей каденции': что стоит за заявлением Трампа и способен ли он действительно остановить войну в Украине

Подсчет голосов в США свидетельствует, что следующим президентом страны станет кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп. Во время предвыборной кампании он неоднократно заявлял, что якобы способен остановить войну в Украине еще до того, как зайдет в Белый дом.

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Как именно Трамп планирует это сделать, сам он особо не конкретизировал, а его кандидат в вице-президенты США Джей Ди Вэнс в свое время заявлял, что "прекращение войны за 24 часа" потребует отказа Украины от намерений вступить в НАТО и установления линии разграничения между нашим государством и агрессором по линии фронта. OBOZ.UA собрал ключевые заявления Трампа о войне в Украине и мнения экспертов о том, как его приход к власти повлияет на российско-украинскую войну.

Что Трамп говорил о войне в Украине

"Больше никаких войн во время моей каденции. Я собираюсь остановить войны. За 4 года моей каденции войны не было", – сказал Трамп, выступая перед своими сторонниками во Флориде после того, как его победа на выборах президента США в 2024 году стала очевидной.

Обещания быстро остановить войну России против Украины едва ли не сразу после победы на выборах президента стали одним из краеугольных камней избирательной кампании кандидата-республиканца. Сделать это он рассчитывает благодаря тому, что "прекрасно знает" и российского диктатора Владимира Путина, и президента Украины Владимира Зеленского. Благодаря этому, заявлял Трамп, ему и удастся "решить эту проблему очень быстро".

Что касается того, что именно подразумевается под формулировкой "очень быстро" – Трамп называл разные временные промежутки. Говорил, что сделает это еще до инаугурации или что может остановить любую войну телефонным звонком.

"Еще до того, как я зайду в Овальный кабинет, и через некоторое время после того, как мы выиграем президентские выборы, я урегулирую эту ужасную войну между Россией и Украиной. Я знаю Путина, я знаю Зеленского очень хорошо, я знаю обоих. Мы урегулируем это, это нужно сделать. Сейчас там кровопролитие. Восстановим мир посредством решимости", – заявлял политик в январе этого года.

"Я остановлю эти войны только телефонным звонком. Я могу остановить любую войну телефонным звонком... Я закончу каждый международный кризис, который создала нынешняя администрация, в том числе ужасную войну между Россией и Украиной", – убеждал Трамп в июле этого года, выступая на съезде Республиканской партии США.

В сентябре Трамп также настаивал, что завершит войну России против Украины "еще до вступления в должность", однако делать это он на тот момент собирался не звонком к российскому диктатору, а снижением цен на энергоносители вдвое и больше.

"Когда у Путина баррель (нефти. – Ред.) по 100 долларов – война работает. При 40 долларах за баррель она вообще не будет работать... Если мы победим, я верю, что смогу решить эту войну как избранный президент еще до того, как официально займу должность. Я могу остановить эту войну, потому что это ужасная-ужасная война. И в Украине убивают гораздо больше людей, чем вы себе представляете", – заявил политик.

Однако давление на РФ, судя по заявлениям Трампа, не всегда было в его представлении ключевым фактором завершения российской агрессии.

Так, в июне этого года на предвыборной встрече в Детройте Трамп заявил о намерении оставить Украину без помощи США еще до того, как "зайдет в Белый дом".

"Зеленский, возможно, лучший агент по продажам среди всех политиков, когда-либо живших. Каждый раз как он приезжает в нашу страну, он уезжает отсюда с 60 млрд долларов... Только четыре дня назад он уехал с 60 миллиардами. Он приезжает домой и объявляет, что ему нужно еще 60 миллиардов. И это никогда не прекращается, никогда не прекращается. Я решу вопрос с этим еще до того, как зайду в Белый дом как президент. Еще будучи избранным президентом, я решу вопрос с этим", – отмечал тогда политик.

А через две недели Трамп вообще выдал, что Украина должна "отдать" часть своей территории России, чтобы война прекратилась, а США должны стать посредником в мирном урегулировании между РФ и Украиной путем переговоров.

"Я думаю, что они будут иметь право оставить себе большую часть того, что они завоевали, и я думаю, что Россия тоже согласится на это. Вам нужен правильный посредник или переговорщик, а у нас его сейчас нет. Я думаю, что самое главное, что США должны сделать прямо сейчас – это заключить мир – объединить Россию и Украину и заключить мир. Пора сделать это, собрать две стороны вместе, чтобы достичь мира", – заявил Трамп.

Также республиканец неоднократно заявлял, что при его президентстве Путин не напал бы на Украину из-за "уважения", которое якобы испытывает к американскому коллеге, а также кичился "хорошими отношениями" с Путиным и тем, что якобы "задержал" вторжение РФ в Украину на несколько лет.

В то же время Трамп утверждал, что бомбил бы Москву, если бы вторжение РФ в Украину началось при его президентстве.

Показательным на фоне этих заявлений, демонстрирующих полярные и неоднократные изменения отношения Трампа к российско-украинской войне, стало то, что во время дебатов с кандидатом в президенты США от демократов Камалой Харрис Трамп не ответил на вопрос модератора, хочет ли он, чтобы Украина победила в войне с Россией. Он сказал, что хочет, чтобы война прекратилась.

При этом республиканец незадолго до выборов назвал "больными" тех, кто считает его другом России.

В то же время 12 сентября кандидат в вице-президенты США от республиканцев Джей Ди Вэнс заявил, что план Трампа по завершению войны РФ против Украины может предусматривать создание "демилитаризованной зоны" на оккупированных РФ территориях, а Киев должен будет отказаться от вступления в НАТО.

А издание Politico со ссылкой на источники в окружении Трампа писало, что он ведет переговоры с Путиным по поводу войны в Украине. Источники утверждали, что республиканец рассматривает соглашение, по которому НАТО обязуется не расширяться на восток, в частности, в Украину и Грузию, и ведет переговоры с Путиным о том, "какую часть украинской территории может оставить за собой Москва".

Может Трамп отдать Украину Путину и что это означало бы для мира

Исполнительный директор Renew Democracy Initiative Уриэль Эпшейн убежден: Трамп действительно может остановить войну России против Украины. Вопрос лишь в том, что для этого он может прибегнуть к самому простому методу: отдать Путину все, чего тот хочет.

И если Трамп решится это сделать – вместо прекращения войны он только разожжет ее. Ведь представители высшего руководства РФ неоднократно заявляли: Россию интересует не оккупация части украинских территорий, а уничтожение Украины как государства. И угрозы в адрес других европейских стран, в частности Польши, Литвы и Молдовы, они озвучивали регулярно.

"Мы должны понять, что даже если Трамп станет президентом и заставит Украину отдать территории на востоке страны, то маловероятно, что Путин остановится. Однако Трамп этого не поймет", – отметил Эпшейн.

Эксперт убежден: для Трампа не станет проблемой сотрудничество с диктаторами в случае, если они предложат ему выгодные условия.

К тому же ни у Трампа, ни у членов его команды нет глобального видения ситуации в мире, они ограничиваются тактическими идеями относительно определенных конфликтов.

"На Украину им плевать, но они поддерживают Израиль и, возможно, поддержат Тайвань. На все эти конфликты они смотрят как на индивидуальные вещи, а не как на одну проблему. Они не понимают, что диктаторы сотрудничают друг с другом. Это уже надо было бы понять после того, как Северная Корея отправила в Россию своих военных помогать Путину", – считает исполнительный директор Renew Democracy Initiative.

"Сдача" Трампом Украины, по мнению Эпштейна, повлечет за собой большие проблемы на Ближнем Востоке, ведь одним из ключевых союзников Москвы является Иран, стоящий за ХАМАС, "Хезболлой" и другими террористическими организациями вокруг Израиля. И "расправившись" с Украиной, Россия будет помогать Тегерану в противостоянии с Израилем.

Другая точка напряженности, в которой может вспыхнуть пожар после поражения Украины – Тайвань. Тайваньский парламент неоднократно отмечал важность помощи Украине, потому что там осознают, что за развитием событий на полях российско-украинской войны пристально наблюдает глава КНР Си Цзиньпин. Если у Кремля дело с Украиной "выгорит" – он может решить перейти от наблюдения к действиям.

"Я считаю, если бы прогноз ЦРУ оправдался и Украина проиграла за четыре дня, то уже бы не существовало Тайваня как независимого государства. Китай ждет возможности и если Украина проиграет, то эта возможность появится",– отметил Эпшейн.

Также, по его мнению, победа России в Украине усилила бы позиции РФ в Африке, где уже сейчас боевики ЧВК "Вагнер" контролируют значительные территории.

"Путин как паук в центре паутины. Если убрать его, то паутина может распасться, а если он будет дальше будет есть, то паутина будет разрастаться, а это большая угроза свободе мира", – убежден исполнительный директор Renew Democracy Initiative.

Трамп победил на выборах: стоит ли праздновать Москве?

Победа Трампа на президентских выборах в США – один из ключевых факторов, на которых Кремль базирует свою уверенность в победе в войне против Украины. Неудивительно, что известие о том, что следующим президентом станет именно он, вызывает в Москве удовлетворение, хотя, отмечает The Washington Post, российские власти и пытаются это скрыть.

Частично, пишет издание, радость РФ от победы Трампа имеет под собой основание: международная часть его программы действительно больше отвечает интересам Кремля, чем программа его оппонентки от Демократической партии Камалы Харрис.

Однако и праздновать Москве, считают в The Washington Post, пока рано: планы Трампа по завершению российско-украинской войны могут оказаться для российского диктатора Владимира Путина неприемлемыми.

Авторы материала констатируют, что американские выборы проходят в критический для Путина момент, когда и Москва, и Киев сталкиваются с растущим давлением, поскольку полномасштабная война длится почти три года. Неудивительно, что Трамп, неоднократно критиковавший расходы США на помощь Украине, Путину показался более "удобным" преемником действующего президента Джо Байдена.

Впрочем, один из российских чиновников на условиях анонимности сообщил изданию, что "результат этих выборов не изменит ситуацию для России", ведь отношения между США и Россией зашли в тупик.

"И все стали заложниками этого – даже Путин", – цитирует WP слова своего собеседника.

Несколько меньше иллюзий по поводу президентства Трампа и его полной лояльности к России наблюдают эксперты и у российских пропагандистских СМИ, бурно радовавшихся победе республиканца на выборах-2016. Что, впрочем, не помешало росту надежд среди российской элиты на то, что с приходом Трампа в Белый дом Москва получит шанс закончить войну против Украины на своих условиях и "потенциально перекроить карту глобальной безопасности".

Но не все так просто, считают в WP, где победу Трампа увязывают с возможным риском для России. Путин ведь может не согласиться на любое соглашение, которое ему предложит новоизбранный президент США, а это может привести к разладу между ним и Трампом.

Так, экс-советники Трампа Фред Флейц и генерал-лейтенант в отставке Кит Келлогг озвучили план, предусматривающий временное прекращение огня на нынешней линии фронта. При этом Украину заставят пойти на мирные переговоры с РФ, чтобы продолжать получать западное оружие. Эти предложения резко раскритиковали из-за идеи передачи территорий России, а аналитики заявляли, что "для Путина это очень плохой сценарий", поскольку "он не хочет территории, он хочет Украину".

Поэтому не исключено, что гипотетические переговоры между РФ и США по Украине зайдут в тупик и "Трамп никогда не предложит Путину то, что он хочет в Украине", резюмирует издание.

"Мирный план Трампа": как реагировал официальный Киев

На многочисленные заявления Трампа о завершении войны в Украине в свое время не раз реагировал президент Украины Владимир Зеленский. В частности, в интервью The New Yorker в конце сентября украинский президент заявил, что призывы прекратить войну объединяют мир. Однако остается "страшный вопрос: кто возьмет на себя расходы по прекращению войны?"

"Некоторые могут сказать, что Минские соглашения либо остановили, либо заморозили боевые действия в какой-то момент. Но они также дали россиянам шанс вооружиться еще лучше и укрепить свои фальшивые претензии на наши оккупированные территории", – говорил тогда Зеленский.

По мнению украинского президента, "Трамп действительно не знает, как остановить войну, даже если он может думать, что знает как".

"С этой войной часто чем глубже в нее вникаешь, тем меньше понимаешь. Я видел многих лидеров, которые были убеждены, что знают, как положить ей конец завтра, и по мере того, как они все глубже погружались в нее, они понимали, что это не так просто", – заявлял глава государства.

Из публичных заявлений Трампа и Ди Венса, по мнению Зеленского, создалось впечатление, что "мирный план" на тот момент кандидата в президенты США заключался в том, что "Украина должна принести жертву". Однако, подчеркнул глава государства, мир, достигнутый за счет Украины, является неприемлемым.

"Это была бы ужасная идея, если бы кто-то действительно собирался ее осуществить, заставить Украину взять на себя расходы за прекращение войны, отказавшись от своих территорий. Но это, безусловно, никогда не могло бы произойти. Такой сценарий не имел бы никакого основания в международных нормах, в уставе ООН, в справедливости. И это не обязательно положит конец войне. Это просто лозунги", – заявил Зеленский.

Тенденция прихода к власти в западных странах политиков, не исключающих возможность разменять Украину на достижение договоренностей с РФ, опасна не только для нашего государства.

"[Вэнс и другие, кто разделяет его взгляды] должны ясно понимать, что в тот момент, когда они начинают торговать нашей территорией, они начинают закладывать интересы Америки в других местах: например, на Ближнем Востоке, а также на Тайване и в отношениях США с Китаем... Я не воспринимаю слова Вэнса всерьез, потому что если бы это был план, то Америка движется к глобальному конфликту. В него будут вовлечены Израиль, Ливан, Иран, Тайвань, Китай, а также многие африканские страны. Такой подход транслировал бы миру такое негласное правило: я пришел, я победил, теперь это мое", – заявил Зеленский.

Напомним, 6 ноября стало известно, что Трамп одерживает победу на выборах в США. Республиканец набрал 270 голосов избирателей, необходимых для победы.

О своей победе уже объявил и сам республиканец. В своей речи Трамп подчеркнул готовность работать для американского народа и подчеркнул свою приверженность безопасности и благосостоянию страны.

Кроме того, он заявил, что его цель – остановить все войны в мире. Ссылаясь на свой предыдущий президентский срок, он заявил, что за те четыре года США не участвовали в новых конфликтах.

Тем временем Трампа уже начали поздравлять с победой лидеры других стран.